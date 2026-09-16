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洋流一發不可收拾！王瑞德酸爆：台北無難事，只怕有殷人

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間現身公館商圈掃街拜票，掀起一股「洋流」旋風，不少支持者下午便提前到場，沈伯洋光是要走到媒體採訪區就花了約10分鐘，沿途人潮擠滿街道。對此，資深媒體人王瑞德接連在社群發文，直指現場氛圍「像極了2018年的韓流」，就算是AI教父黃仁勳也沒有這樣的人潮。沈伯洋昨晚在台北市議員劉耀仁、洪婉臻，以及議員參選人馬郁雯、張銘祐、劉品妡陪同下前往公館夜市掃街。現場聚集大批支持者，不少人手持「洋流」海報、「台北順起來」、「你的市長沈伯洋」等旗幟，沈伯洋現身後，現場也不斷響起「沈伯洋凍蒜」的加油聲，整體氣氛相當熱烈。王瑞德隨後在臉書連續發文談及現場狀況，形容公館人潮多到太扯了，更直呼：「洋流一發不可收拾！」針對外界質疑支持者身分是領鐘點費的「工讀生」，甚至還以「蟑螂、老鼠」形容，他也不客氣開嗆，作用力等於反作用力，感謝國民黨無恥政客，刺激這麼多人勇敢站出來！王瑞德進一步把這波人潮與昔日「韓流」相提並論，更斷言就算是具有高人氣的AI教父黃仁勳，也沒有這樣的人潮，「像極了2018年的韓流，唯一差別是這次是洋流，國民黨完蛋了！」至於沈伯洋近期接受王偉忠專訪的影片觀看數突破210萬，他則認為線上聲量與公館掃街人潮可能互相帶動。「今天的洋流，轉眼成海嘯，台北無難事，只怕有殷人！」王瑞德還撂下狠話，為了證明他是人，所以決定自己來，從現在開始自動自發參加每一場沈伯洋掃街，讓這些無恥的政治垃圾知道，大家不是蟑螂、老鼠、工讀生；此外，王瑞德也強調，侮辱洋流支持者不僅已經觸法，請問國民黨有哪位政治人物有這種人氣？舉出一個就好！