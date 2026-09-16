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在16日舉行的2026年名古屋亞運男子籃球8強賽中，韓國國家代表隊展現出壓倒性的實力，以114：80狂勝上屆銀牌得主約旦隊，以34分的巨大優勢強勢晉級4強，距離2014年仁川亞運以來的首面金牌又邁進了一大步。本場比賽，隨著缺席小組賽的崔俊龍（Choi Junyong）歸隊，韓國隊自開賽以來首次以「完全體」陣容應戰。面對FIBA世界排名第41（高於韓國的第57名）且實力堅強的約旦隊，韓國隊毫無懼色。陣中好手李賢重（Lee Hyunjung）此役手感發燙，全場飆進6記三分球，狂砍全場最高的28分，並帶有5助攻與2抄截。射手柳基相（Yu Kisang）也挹注16分，後衛李政玹（Lee Junghyun）則拿下12分與6助攻，徹底撕裂約旦防線。韓國隊從開局就展現強大企圖心，首節便以28比8給予約旦迎頭痛擊，徹底掌握比賽節奏。在上半場結束時，韓國已取得51：27的絕對領先。進入第3節，崔俊龍、呂俊錫（Yeo Jun Seok）與張宰錫（Jang Jaeseok）等人持續肆虐約旦禁區，配合外線火力全開，將比分進一步擴大至85：51。末節韓國隊更達成登錄名單12名球員「全員得分」的紀錄，並連續2場比賽得分突破百大關，最終以114：80輕鬆收下勝利。韓國男籃曾在2022年杭州亞運8強賽不敵中國，最終僅拿下隊史最差的第7名。如今他們不僅一雪前恥，更是自2018年雅加達亞運後再度重返亞運4強舞台，用血洗強敵的表現展現出強烈的奪金決心。挾帶小組賽3戰全勝及8強大勝的氣勢，韓國隊將在18日的準決賽中，迎戰伊朗與巴林之戰的勝方，全力衝刺金牌戰門票。