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「亭莉與男方因工作認識，正常交友互相產生好感，男方告知自己單身，互動期間亭莉為單身狀態，但於後來得知對方感情實際情況後，立即停止私下單獨往來。未來會更專注在工作上面，謝謝大家關心。」

林亭莉明明有男友潘君侖，卻還是和同劇男星黃文廷偷來暗去，一切會曝光全因黃文廷交往4年的女友在Threads上爆料，而林亭莉今（16）日也透過經紀公司回應，「亭莉與男方因工作認識，正常交友互相產生好感，男方告知自己單身，互動期間亭莉為單身狀態，但於後來得知對方感情實際情況後，立即停止私下單獨往來。未來會更專注在工作上面，謝謝大家關心。」據《鏡週刊》報導，黃文廷和林廷莉合作《我的神隊友》時傳情，而林廷莉與男星潘君侖在2025年交往，兩人曾被拍到返家過夜，沒想到卻被黃文廷交往4年的女友踢爆，林廷莉在有男友的情況下還主動勾搭黃文廷。對此，林廷莉今透過經紀公司回應，根據黃文廷前女友的指控貼文，他與林亭莉因拍戲關係越走越近，最後黃文廷甚至到林亭莉的住處，事後還假裝若無其事返家，直到前女友發現不對勁，找兩人對質，黃文廷和林亭莉都承認這段關係，黃文廷甚至辯解到哭出來，前女友也說她手中握有出軌證據。另外，黃文廷疑似將劈腿主因都怪罪到林亭莉身上，認為是她先主動的，前女友因此心碎地說：「她很主動但你可以拒絕的。你有無數個可以離開的瞬間，你可以想起，那些你在卡片裡一字一句寫下的我愛你、該有的道德底線與責任感；你可以想起對方也有伴侶，可以想起你如今的位置，以及你身後有多少相信你的人、多少託付在你身上的支持與期待。」