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中國主辦的第13屆北京香山論壇今（16）日在北京正式登場，會中國防部長董軍雖然刻意迴避直接點名批評對手，但話裡話外意有所指地砲轟「霸權主義、軍國主義」。不過真正引爆話題的，反而是中國前駐美大使崔天凱在場邊受訪時的一句嗆聲，直言要「一勞永逸解決台灣問題」，說法相當強硬。根據路透社報導，董軍今日在北京香山論壇開幕式發表主題演講時表示，當前國際安全正處於脆弱時刻，呼籲各界應該採取更具包容性的方式,化解當前的緊張局勢。雖然董軍整場演說並未提出具體作法，也沒有直接點名批評任何競爭對手，但話中帶話的意味相當濃厚。他強調，「我們必須記取歷史教訓，對暗潮洶湧的霸權主義、軍國主義和歷史修正主義保持高度警戒」，接著更進一步表示，「我們不能放任縱容這些行為，必須凝聚廣泛的正義力量，遏制歷史糟粕死灰復燃」。他同時強調對話協商的重要性，直言必須抵制以安全當籌碼、以武力威脅的舉動，並喊出「堅決反對拉幫結夥、火上澆油的行徑」這句重話。根據中國國防部官網刊登的聲明，董軍在演說中還強調，中國軍隊願意同各國軍隊攜手努力，共同踐行全球安全倡議，持續築牢安全互信，並在增強共同安全國際協同、提升共同維護安全能力、強化新興領域安全治理，以及加大公共安全產品供給等方面著力，為所謂的「構建人類命運共同體」做出更大貢獻。值得注意的是，董軍在整場演說中，完全沒有提到「台灣」二字，隻字未提，態度顯得格外謹慎。不過，董軍避而不談的台灣議題，卻在另一個場合被直接攤上檯面。根據央視報導，中國前駐美大使崔天凱週二（15日）在北京香山論壇的一場場邊訪談中，主動提起台灣問題，語氣相當強硬。崔天凱表示：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。」他接著又說：「人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。祖國統一，我們一勞永逸地解決這個問題！」這番發言等於是把董軍刻意迴避的台海議題，用更直白強硬的方式重新拋回檯面。今年北京香山論壇登場的時間點，恰好卡在本年度第二場「川習會」即將舉行之前，時機相當敏感。外界分析認為，這也正是董軍在演說中刻意避免直接批評美國或日本的主要原因，目的是避免在這個節骨眼上再度掀起額外的外交風波，先穩住場面,把火力留到更關鍵的場合再說。