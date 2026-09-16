我是廣告 請繼續往下閱讀

「如果李灝宇有100個粉絲，我就是其中一個。如果李灝宇只有10個粉絲，我依然是其中一個。如果李灝宇一個粉絲都沒有，那代表我已經不活在這個世界上。如果全世界都與李灝宇為敵，那我會選與全世界為敵。」

「台灣怪力男」李灝宇今（16）日轟出驚天第9轟，追平張育成保持的台將單季最多轟紀錄，讓主播當場狂吼「Oh my goodness！」。老虎隊官方現場播報員林菲爾德（Zach Linfield）甚至在老虎社群的文章下留言，花式吹捧李灝宇，這段留言也傳到台灣，許多球迷在社群紛紛表示：「愛死這精神狀態。」李灝宇今在9局上面對藍鳥隊後援投手馬蒂普利（Joe Mantiply），在閃過一顆內角近身球後，下一球立刻鎖定79.4英里的曲球，以106.1英里的擊球初速將球掃進左外野第二層看台。這發怪力彈讓轉播主播當場失控狂吼：「看著它飛吧！出去了！我的天啊（Oh my goodness）！球直接飛進了羅傑斯中心的第二層看台！」大聯盟數據專頁「Every Dinger HQ」同時發文證實，這發408英尺的全壘打在全大聯盟30座球場全部都會形成全壘打。除了主播嗨翻，老虎隊官方現場播報員林菲爾德（Zach Linfield）更是被徹底圈粉，直接在個人X發表了這段花式吹捧：這段極具張力且近乎「告白」的排比句曝光後，立刻被台灣球迷轉貼至社群，吸引無數網友朝聖留言：「好愛這精神狀態」、「美國人的誇獎都這麼浮誇」、「這種好笑的場面話拜託都來一點」。