「2026新莊有好戲」系列活動再推跨界震撼力作！「南台灣交響樂團」原創大型音樂舞台劇《英雄傳．武聖關公》，將於10月17日（六）下午2點30分在新莊文化藝術中心演藝廳盛大登場。本劇打破傳統藝術界線，以西方交響樂的磅礡氣勢，深度揉合傳統豫劇身段、當代戲劇張力、肢體舞蹈與多媒體數位影像，透過當代劇場視角重新淬鍊武聖關公的英雄風骨與千古忠義，展現臺灣原創表演藝術的豐沛跨域能量。
新北市文化局表示，「新莊有好戲」持續以多元兼容為策展主軸，積極引進國內優秀多元團隊進駐新莊文藝中心，讓市民在生活圈內即可欣賞高品質的舞台創作。本次特別促成南北藝文交流，邀請「南台灣交響樂團」首度將這部大型史詩創作移師新北。《英雄傳．武聖關公》不僅讓西方管弦與東方戲曲的唱腔身段緊密交融，更透過虛實交錯的現代多媒體科技，細膩營造金戈鐵馬的戰場氣勢與英雄人物內心的掙扎抉擇，讓家喻戶曉的傳統典故跳脫既定框架，在當代舞台綻放動人生命力。
《英雄傳．武聖關公》以關羽波瀾壯闊的一生為主軸，精選過五關斬六將、水淹七軍及敗走麥城等經典篇章。全劇透過原創交響樂與豫劇唱腔相互呼應，搭配現代光影投影，細膩刻劃關公面對家國與情義的兩難抉擇，將歷史人物還原為血肉飽滿的英雄，帶來震撼的視聽饗宴。
「2026新莊有好戲」系列活動舞台劇《英雄傳．武聖關公》，將於10/17(六)下午2點30分在新莊文藝中心演出，誠摯邀請喜愛表演藝術的市民朋友走進劇場，在跌宕起伏的動人樂章中，一同見證這場跨界淬鍊的英雄傳奇。活動及購票資訊歡迎洽詢新莊文化藝術中心 02-2276-0182分機101，或至年代售票 https://reurl.cc/gNN09R 購票。
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《英雄傳．武聖關公》以關羽波瀾壯闊的一生為主軸，精選過五關斬六將、水淹七軍及敗走麥城等經典篇章。全劇透過原創交響樂與豫劇唱腔相互呼應，搭配現代光影投影，細膩刻劃關公面對家國與情義的兩難抉擇，將歷史人物還原為血肉飽滿的英雄，帶來震撼的視聽饗宴。
「2026新莊有好戲」系列活動舞台劇《英雄傳．武聖關公》，將於10/17(六)下午2點30分在新莊文藝中心演出，誠摯邀請喜愛表演藝術的市民朋友走進劇場，在跌宕起伏的動人樂章中，一同見證這場跨界淬鍊的英雄傳奇。活動及購票資訊歡迎洽詢新莊文化藝術中心 02-2276-0182分機101，或至年代售票 https://reurl.cc/gNN09R 購票。