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馮賢賢喊話「別再嘲笑蔣萬安」：改談沈伯洋優點

九合一大選逐步升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間前往公館夜市掃街拜票，吸引大批不同年齡層支持者聚集，汀州路三段一帶人潮洶湧，甚至站滿整段人行道，「洋流」掀起一股驚天巨浪。對此，資深媒體人馮賢賢卻突喊話：「別再嘲笑蔣萬安了！」直言他已瀕臨崩潰邊緣，雖然其能力與心理素質俱差，不過善良的大家可以留點餘地。馮賢賢表示，她在Threads上看到公館商圈人潮爆滿的畫面，甚至在沈伯洋抵達前，現場就已不斷傳出「凍蒜」聲。她也提到，自己下午經過金山南路的Trueway甜點店時，看到店門口提供免費競選小物，幾名年輕人發現後隨即湊上前挑選喜歡的物品，從街頭與社群上的情況來看，「看來洋流洶湧」，希望大家繼續幫忙擴散訊息、爭取年輕選票。除了觀察沈伯洋的街頭聲勢，馮賢賢也將話題轉向國民黨籍現任台北市長蔣萬安，她呼籲外界「就別再嘲笑蔣萬安了」，覺得對方已瀕臨崩潰邊緣，雖然蔣的能力與心理素質俱差，但善良的支持者們可以留點餘地，大家改以正面論述沈伯洋的優點，讓台北「順起來」，感覺現在像長期便秘狀態，台北停滯太久了，需要沈伯洋替它打通任督二脈。網友也紛紛湧入直呼「台北真的停滯太久了！！！整個城市瀰漫著一股『還能怎樣』的氛圍。台北市政府各局處比的是誰比較會唬爛」、「支持讓三寶爸回家」。馮賢賢也在留言區補充表示，真難相信這場景會在冷清已久的台北市出現，沈伯洋是新品種的民進黨政治人物，一定要讓他躍上接班列車，讓台灣的政治翻頁、公共治理追上時代的腳步。