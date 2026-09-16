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🟡Instagram Plus亮點功能一次看！限動48小時、匿名預覽通通解鎖

▲Instagram Plus可選擇自訂應用程式圖示。（圖／Meta）

▲Instagram Plus能在個人檔案釘選最多6則貼文。（圖／Meta）

🟡Meta One怎麼訂？Instagram Plus月費69元、組合方案159元

Meta宣布推出全新訂閱服務「Meta One」，首波在Instagram、Facebook、WhatsApp與Meta AI推出超過50項功能，其中Instagram Plus正式在台灣開放，每月69元即可解鎖多項進階功能，包括限時動態與好友互動升級，包括限動延長至48小時、超級愛心、預覽限時動態不出現在觀看者名單、查看限動重看次數、搜尋觀看者，以及最多釘選6則貼文等，另外還能自訂App圖示、個人檔案字型及低調發布貼文。◾傳送超級愛心到限時動態：透過在螢幕上爆開的鮮豔愛心動畫，讓朋友的限時動態更加特別。◾選擇自訂應用程式圖示：變更圖示讓應用程式更具獨特性，並在手機上脫穎而出。◾解鎖自訂字型：使用自訂字型，為個人檔案、對話和限時動態增添個人風格。◾讓限時動態脫穎而出：將限時動態設定為可在48小時內查看，讓重視的對象有更多時間能夠看到。也可以將限時動態設為精選，讓朋友更容易找到。◾發佈內容並低調分享限時動態：將貼文分享到個人檔案網格，而不顯示在所有人的動態消息上，並且直接將限時動態分享到焦點動態，而無需先新增到限時動態。◾取得限時動態觀看者洞察報告：輕鬆搜尋查看限時動態的用戶，並瞭解限時動態被重看的次數。◾得知限時動態的瀏覽時間：透過每位觀看者姓名旁的時間戳記得知用戶瀏覽限時動態的時間，以及在特定用戶瀏覽限時動態時收到通知。◾預覽限時動態：透過迷你預覽快速查看限時動態，可以在不顯示於觀看者名單的情況下，決定是否要深入瞭解。◾預覽訊息：在收件匣中預覽訊息，且不將訊息標示為已讀。◾將更多貼文釘選到個人檔案：在個人檔案釘選最多6則貼文（原先為3則），可以展示更多代表內容。Meta One各方案現已於全球上線。在台灣，單一產品方案月費自新台幣49元起，個人組合方案自新台幣159元起。◾Instagram Plus（月費新台幣69元）：以全新方式展現自我風格、與好友建立更深厚的連結，並客製化個人使用體驗。◾WhatsApp Plus（月費新台幣49元）：提供更靈活的整理工具，並具備專屬主題與圖示、動態特效貼圖，以及支援釘選更多聊天室等功能展現個人風格。◾Facebook Plus（月費新台幣69元）：支援自訂App圖示與延伸「心情」等進階功能，讓Facebook介面更具個人風采，全面升級互動體驗。◾核心方案（網頁版月費新台幣159元；透過App內購為新台幣199元）：可在Instagram上對更多限時動態使用Restyle、更頻繁使用語音效果與創作工具，並以Meta AI生成更多圖像與影片；方案同步涵蓋Instagram Plus、WhatsApp Plus與Facebook Plus等各單一App的進階表達功能。◾高級方案（網頁版月費新台幣519元；透過App內購為新台幣650元）：完整包含核心方案的所有功能，並享有最充沛的運算額度，可無拘無束運用Meta AI與旗下各App進行內容創作。