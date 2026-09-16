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▲YOASOBI演唱會開賣一分鐘就秒殺。（圖／翻攝自遠大售票系統）

天團YOASOBI將於明年1月9、10日在台北大巨蛋開唱，舉辦《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 超惑星 “SUPER PLANET” IN TAIPEI》演唱會，今（16）日中午12點第一波「國泰世華CUBE卡友優先購」開賣，2天約3000張門票不到1分鐘就被買光光，不過沒搶到也不用擔心，因為剩餘票券將從明日開始透過實名抽選制販售。YOASOBI本次CUBE卡友預售僅開放最高價位的6880元、6280元、5880元區域，並且只提供B2特2區、B2特13區、B1看台108區、B1看台109區可以買，根據過往演唱會劃位方式做計算，單場可以購買的門票不到1500張，等於說2天只有3000張票可以買。微乎其微的張數，加上YOASOBI的人氣，怎麼想都會是今年度最困難的搶票大戰，但是記者本人依舊不信邪，認為自己就是那個一定買得到票的天選之人，因此12點一到登錄了系統，輸入完信用卡號碼後，看著系統轉了幾圈後，果然！沒有搶到票。沒搶到票也沒關係，明日中午12點至9月20日（日）晚上7點為止，所有人都可以上遠大售票系統登記抽票，共分為6種價錢6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元不等，想到現場享受音樂的粉絲千萬別錯過！