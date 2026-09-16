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許多男星透過選秀節目出道，好不容易成團了，初嚐走紅滋味，拍了戲又和女演員鬧出劈腿醜聞，接著抱怨公司抽成太兇，戲劇資源又少得可憐，就算有廣告代言，公司抽完之後剩下的還和團員均分，就動了想出走的念頭。若此時打算自己找經紀人單飛發展，是否有機會闖出一片天？對此，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問資深經紀人李佳臻看法，她以市場考量分析，主要還是看藝人的粉絲黏著度與變現能力，即便稍有負面新聞，仍有機會。不少偶像起出靠著團體走紅，才剛站穩腳步卻受不了外界誘惑，和同劇女演員鬧出劈腿醜聞，還被正宮爆料，又因發展不如預期，抱怨公司資源太少、商演均分收入不佳，想趁著合約到期單飛，自己另外找經紀人發展。若這樣的狀況發生，市場是否會張開雙臂接納？記者近一步詢問曾經帶過「飛輪海」的資深經紀人李佳臻，若有藝人出現類似狀況，是否會讓外界退避三舍，李佳臻分享，以經紀人的商業角度，主要還是考量藝人粉絲的黏著度和變現能力，藝人單飛考量的是獨立商業價值與專業壁壘，合約轉換期新合作方看的則是「市場承接力」。雖然伴隨紛擾，的確市場會相對保守，但台灣的包容度還是算大，就看後續接洽的公司和藝人之間如何建立信任關係，李佳臻強調，「藝人追求個人發展的關鍵，始終是展現成熟的職業信譽。」