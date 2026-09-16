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黑人陳建州昨日驚傳因心肌梗塞送醫，隨後經紀人證實消息，並已安排接受手術治療，目前正在休養中。小S與陳建州私下有著多年交情，得知消息後今（16）日透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》：「好感謝老天爺沒有把黑人帶走，我有一直叮囑黑人，希望他多多注意自己身體健康，拜託他，我沒有辦法再失去一個好朋友了。」陳建州與大、小S有著多年交情，私下也經常聚會，小S得知陳建州心肌梗塞的消息後，透過經紀人回應：「聽到范范的簡訊，真的是嚇呆了，因為心肌梗塞真的是就是，很突然的一個會把人奪走的病，然後我就好感謝老天爺沒有把黑人帶走。」小S表示有一直叮囑陳建州，希望他多多注意自己身體健康，才失去姐姐的她，也心急喊話：「拜託他，我沒有辦法再失去一個好朋友了。」希望陳建州一定要好好照顧身體，因為他是爸爸，還有兩個小孩、一個老婆，「這個家很需要他，朋友們也很需要他。」根據《壹蘋新聞網》報導，昨日陳建州送醫時，范瑋琪正在為新歌錄音，接到通知後整個人嚇哭，急急忙忙衝到台大醫院簽署手術同意書，並透露原本陳建州還計畫當天帶孩子飛到名古屋，最後被自己強行阻止，崩潰說：「好險他真的沒有去，不然就會跟熙媛一樣，真的嚇死我了。」