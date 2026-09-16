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▲井柏然對孫千撒嬌的舉動完全招架不住，表情十分寵溺。（圖／翻攝自Netflix Taiwan YouTube）

由孫千、井柏然主演的陸劇《早春晴朗》雖然已完結，但相關劇情討論還在發酵。Netflix近日也公開幕後花絮，其中一場戲，孫千飾演的「尚之桃」喝醉，不停撒嬌跟井柏然飾演的「欒念」討抱，兩人從還沒開拍前的走位彩排就已充滿粉紅泡泡，井柏然面對孫千的撒嬌攻勢完全無法招架，表情超有愛。孫千在《早春晴朗》飾演從哈爾濱遠赴北京打拚的職場新鮮人尚之桃，井柏然則是她的上司欒念，兩人正式相愛前，欒念某次偶然在酒吧遇到喝醉的尚之桃，擔心她被壞人拐走，就準備送她回家。怎知尚之桃在路上發酒瘋，不停對欒念撒嬌，還稱讚他很帥，讓欒念的心逐漸融化。雖然他還是毒舌嗆尚之桃吃太胖，自己快要抱不動了，但其實早已悄悄愛上尚之桃，被她的一舉一動吸引。Netflix 14日也公開這場喝醉戲的幕後花絮，當時正式開拍前，孫千與井柏然在街邊彩排走位，孫千用撒嬌口吻對他唸出台詞，還戳他的鼻子，井柏然對她的動作完全沒轍，邊皺眉頭又忍不住嘴角上揚，兩人的互動看起來彷彿真實情侶，讓粉絲全都淪陷其中，敲碗想看他們合作其他偶像劇。事實上，孫千日前在北京的收官記者會上也坦言：「這是我入行以來，失戀感最強的一部戲。」她跟女主角背景一樣，都是從哈爾濱到北京打拚的年輕人，對於角色帶入感很重，也因此最後一集拍完後，孫千直言這種感覺就像失戀一樣，難以抽離。