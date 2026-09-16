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電子煙回收桶鼓勵民眾主動投遞 國健署：不造成縣市競爭

喪屍煙彈氾濫導致毒駕頻傳，政府啟動一連串修法，包括《刑法》、《刑法施行法》與《菸害防制法》部分條文修正草案等。其中，對於「持有」電子煙未來最高可罰10萬；而在新法上路前，國健署在全台設置「電子煙回收桶」，緩衝期間可主動投遞回收。而目前設置一週，縣市陸續有觀察到民眾主動投遞，也以鼓勵性質為主。因應《菸害防制法》修正草案，「持有」電子煙未來最高可罰10萬，國健署於9月8日起，全國各縣市衛生局、衛生所等處設置共431處電子煙回收點及專用回收桶，提供民眾不具名投遞回收；預計提供至新法施行後一個月緩衝期屆滿。而設置回收桶至今已一週，國健署長沈靜芬提到，有觀察到各縣市陸續有民眾主動投遞，但還是以「鼓勵」為主，不會強迫縣市要定期打開進行清點，也不希望造成競爭。沈靜芬指出，因為回收桶的設計是只進不出，呼籲民眾手上若有相關違規物品，可自主投遞，且是免責，讓民眾有安全的地方可投遞。另外，《菸害防制法》修正草案也設置獎勵機制。沈靜芬說，主要會針對檢舉違規重大情節，如製造、輸入，目的是希望破獲地下工廠或重大的輸入、違規事件，後續獎勵制度會再召開會議訂定子辦法，再行公告。