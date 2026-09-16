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孫佩霞過去身分敏感 是「少康專案」重要牽線人

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間前往公館商圈掃街，途中經過一間蔥抓餅攤時，老闆娘突然招手把他叫過去，還請吃一份大蔥抓餅，透露是桃園市議員于北辰事先打電話交代「一定要請他吃」。沈伯洋當場大快朵頤、直喊「好香喔」，準備掏錢時還被老闆娘笑著制止「這不是收賄」，並預祝他「高中」。畫面曝光後，于北辰親自留言證實「這是我阿姨」，網友也隨即挖出，這名在公館擺攤多年的老闆娘正是孫佩霞，20多年前曾是震動兩岸情報圈「少康專案」的關鍵牽線人物。回顧沈伯洋昨晚掃街行程一路從水源市場出發，繞行公館商圈，直到晚間10時多才逐漸回到起點。行經一間雄記蔥抓餅攤時，孫佩霞主動朝他招手，喊他過去吃蔥抓餅，並透露于北辰是「我們家小孩」，稍早就已經打電話來交代，一定要請沈伯洋吃。沈伯洋聽完連忙道謝，還主動表示自己喜歡吃辣，「大辣可以！」拿到蔥抓餅後便直接吃了起來，邊吃邊稱讚「好香喔！」孫佩霞則在一旁比讚，預祝他選舉「高中」。沈伯洋原本準備掏錢付帳，孫佩霞看到後立即表示不用錢，還幽默補上一句「這是請的，不是收賄」，引起現場一陣笑聲。由於當時已超過晚間10時，周邊支持者原本歡呼，也有人立刻提醒大家降低音量，避免打擾附近住戶。相關片段曝光後，于北辰也在社群留言證實，這名蔥抓餅老闆娘就是自己的阿姨。于北辰之後進一步說明，孫佩霞是他岳母的妹妹，自己大約10年前才知道她過去具有敏感身分；原本一直以為孫佩霞與已故台灣特工張志鵬只是曾在香港從商，直到張志鵬過世、他參加告別式時看到國安相關人員前往弔唁，才逐漸了解2人的特殊經歷。網友也很快翻出孫佩霞過去的報導，指出這位學生熟悉的「公館蔥抓餅阿姨」，正是上世紀90年代「少康專案」的重要牽線人之一。公開資料顯示，孫佩霞當年與張志鵬關係密切，也曾擔任其祕書；她在中國經商期間偶然結識解放軍大校邵正忠，之後再將邵正忠介紹給張志鵬，成為後續情報網逐步建立的重要起點。據過往報導，邵正忠之後再牽起與解放軍少將劉連昆的聯繫。劉連昆當時任職解放軍後勤體系，之後成為台灣方面重要情報來源之一；1996年台海危機期間，包括中國軍演及飛彈試射相關情資，都曾經透過這條情報線傳出台灣。少康專案曝光後，劉連昆與邵正忠遭中國逮捕，1999年被處決，整條情報網也隨之瓦解。于北辰回憶，1996年台海危機期間，自己仍在軍中並派駐馬祖，孫佩霞當時看到他時，曾若有似無地提醒：「既然回來台灣了，就不要再去馬祖了！」但他當時完全不知道背後原因，還回她「這是逃官，我哪敢啊！」直到多年後知道孫佩霞的背景，才理解她當時可能已掌握部分敏感情資，但礙於身分無法直接說明。