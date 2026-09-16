道奇最快將於明天就能登頂國聯西區分區冠軍。不只自己贏球能登頂，就算自己輸球只要教士也輸球，同樣能封王。

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隨著教士吞敗，道奇隊最快能在明日封王。道奇只要在對決紅人的比賽中取勝，或是教士隊再次敗給洛磯隊，道奇就能正式確定連續5年奪下國聯西區冠軍

外卡龍頭聖地牙哥教士隊今（16）日作客丹佛出戰全大聯盟勝率墊底的洛磯隊，竟在比賽後段投手群崩盤，最終以3：9慘敗給對手，8連勝狂潮戛然而止。由於同日龍頭洛杉磯道奇隊順利取勝，教士落敗也讓道奇的「封王魔術數字」一天內驟降到「M1」，本場比賽道奇先發投手山本由伸主投7局僅被敲出1支零星安打、無失分，從第3局開始更連續解決13名打者，表現近乎完美。道奇打線方面則靠著2發全壘打與適時火力串聯，終場順利收下本季第12度完封勝。山本由伸賽後進帳個人大聯盟生涯新高的第14勝，他在受訪時謹慎表示：「例行賽雖然快要結束了，但真正的重頭戲才剛要開始。我會保持警惕、不讓自己鬆懈，目前自己的狀況非常好，會帶著自信繼續迎戰接下來的比賽。」另一邊的教士隊雖然靠著塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的首打席全壘打與隊友火力兩度取得領先，但6局下牛棚卻大崩盤。第二任投手佩拉塔（Wandy Peralta）與第三任投手巴斯奎茲（Randy Vásquez）遭洛磯打線猛烈串聯，單局狂掉5分遭到逆轉，7局下再失2分，最終以3：9輸球，8連勝遺憾中斷。，朝向隊史首度「世界大賽三連霸」邁出關鍵第一步。