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北京傳警告「軍售就取消峰會」 美中均未證實

5月川習會就談過台灣 川普：沒有作出承諾

川普能拿軍售當談判籌碼？受美國法律與國會牽制

美國總統川普（Donald Trump）先前表示，中國國家主席習近平預計9月24日訪問華府，隨著時間逼近，美中持續就關稅、人工智慧（AI）等議題進行磋商，而台灣是否也會進入兩國領袖談判框架，成為外界高度關注的焦點。《自由亞洲電台》報導指出，北京仍將台灣問題視為雙邊關係的紅線，不過即便川普試圖把對台軍售端上談判桌，也會因為美國法律與國會而受到牽制。截至目前，北京仍未正式公布習近平訪美行程，不過美方正持續為峰會進行準備。路透社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計在峰會前與中國國務院副總理何立峰會談，延續雙方經貿磋商。經貿方面，中國近期也大舉採購美國農產品。路透社引述4名交易商報導，中國近日購入約100萬公噸美國黃豆，使今年採購量接近北京承諾每年購買2500萬公噸的一半，時間點恰逢習近平預計訪美前夕。相較於關稅與農產品採購，台灣問題涉及美中關係最敏感的政治與安全議題。日本共同社近日引述消息人士報導，北京已向華府傳達訊息，如果美國在兩國元首會晤前批准新的對台軍售，中方可能取消峰會，並再次強調台灣問題是美中關係的「紅線」。不過美中官方目前均未證實相關說法。一名中國體制內人士分析，川普長期採取強調談判與利益協調的外交方式，可能把經貿、關稅及人工智慧等議題與中美關係中的其他問題一併處理。不過川習會時，雙方首先處理的仍將是貿易和人工智慧問題。中國體制內人士吳亦龍（化名）表示，北京此次希望藉由川習會推動美中關係穩定，因此即使雙方在關稅或AI晶片出口管制上仍有歧見，也未必足以改變習近平赴美安排，「北京更關注美方是否觸及台灣主權等政治紅線，特別是會否在會晤前推進敏感的對台軍售案。」事實上，對台軍售已經不是第一次進入川普與習近平的會談。今年5月川普赴北京與習近平會晤前，就公開表示會與習近平討論美國對台軍售，並直言習近平希望美國不要繼續出售武器給台灣。川普在會後進一步證實，兩人「談了很多台灣」，包括美國對台軍售問題，但他強調，自己並未就台灣向習近平作出任何承諾。當時習近平也曾詢問，如果中國攻打台灣，美國是否會出兵防衛，川普則拒絕透露答案。因此，9月川習會若再次觸及台灣，對台軍售很可能仍是北京關切的議題之一；但目前沒有證據顯示川普政府已決定以限制軍售交換中國在關稅、農產品採購或AI等領域讓步。另一名接近中國外交系統的人士楊力分析，即使川普希望透過對台軍售向北京釋出訊號，作出長期或書面承諾的空間仍然有限。北京即使看到美方短期放慢軍售，也可能將其視為談判策略，而非美國對台政策出現根本改變。其中一項重要原因在於，美國對台安全政策並非完全由總統個人決定。1979年生效的《台灣關係法》將提供台灣防禦性武器，以及維持美國抵抗任何危及台灣安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫手段之能力，列為美國政策。美國國會也長期介入對台安全政策，因此即使行政部門希望調整軍售步調，仍受到既有法律及國會政治等因素影響。楊力推測，習近平此行結束後，北京可能以「維繫中美關係穩定」作為外交成果，「這一成果可能被用於總結習近平第3任期的外交政績，為其第4任期作輿論鋪墊，同時塑造習近平作為全球政治領袖的形象，並宣示中國已經成為全球大國。」