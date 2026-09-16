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不談2028先拚地方 盧秀燕：卸任前一秒都會全力以赴

九合一地方大選逐漸進入白熱化階段，台北政壇近來「洋流」興起，外界對台北市長蔣萬安投入2028大選的正反討論升溫，也讓被視為國民黨潛在人選的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜再度被點名。盧秀燕今天接連遭綠營議員批評無心市政、眼中只有2028，中午受訪時強調，即使到卸任前最後一分鐘，她都會全力以赴，但「光有台中好，外縣市不好也不行」，因此「年底地方大選會一併關心」。《ETtoday民調雲》今（16）日公布最新「2028總統候選人支持度調查」，泛藍族群對國民黨黨內可能人選的態度，蔣萬安以43.4%看好度居首，盧秀燕22.4%排名第二，韓國瑜16.2%排名第三。若單看政黨認同明確的國民黨支持者，則由韓國瑜39.6%居首，盧秀燕25.4%居次，蔣萬安22.5%排名第三。隨著民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」興起，外界開始討論蔣萬安究竟應專注年底地方選舉，還是放眼2028，盧秀燕和韓國瑜誰更適合代表國民黨出戰2028，也再度成為話題。台中市議會今天展開總質詢，盧秀燕接連遭多名民進黨議員批評「心不在市長位子上」；加上《天下雜誌》昨天公布縣市長施政滿意度，盧秀燕排名全國倒數第二，綠營認為這數字反映市民不滿，要求她在最後3個月「先把心收回來」，不要眼裡只有總統大位。盧秀燕利用議事中午休息時間受訪表示，目前距離卸任還有3個多月，這段時間她大部分的時間與心力，都會放在市政工作，讓台中更好，「我到最後一秒鐘都會全力以赴，這是我對市民的承諾」。她表示，台中市過去半年獲得「最幸福城市」的評譽，「所以我一直在講說，我們要繼續幸福下去。」她強調年底地方大選與台中市未來發展極為密切，「所以我不能自己順利地卸任，對未來都不管」，希望年底大選能協助市民選出最適合台中未來發展的市長、議員、里長等人選。盧秀燕隨後話鋒一轉，強調「光是台中好，外縣市不好也不行」，因此今年底全國地方大選「都會一併關心」。她說，地方選舉「關係到地方的發展，非常非常的重要」，因此在卸任之前，除了把市政工作當作最重要的事情，與市政密切相關的地方選舉，也是她當前要做的事情。