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▲台北市長蔣萬安出席開幕剪綵儀式。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲Garden City試營運期間業績比原先預期多出2成，來客數相當踴躍。（圖／記者葉政勳攝）

備受矚目的大巨蛋商場「遠東 Garden City B區－莫內花園」今（16）日正式開幕，遠東SOGO董事長黃晴雯、台北市長蔣萬安、遠東集團總經理徐雪芳出席剪綵儀式。蔣萬安表示，4年前大巨蛋仍處於停擺狀態，經歷重重困難與挑戰後，終於在2023年底完工啟用。去年光是大巨蛋單體就迎來超過200萬人次進場，創造超過187億元經濟效益；今年1月至7月已累計155萬人次，創造132億元經濟效益，預期全年可望再創新高。蔣萬安指出，今天正式開幕的遠東 Garden City，是大巨蛋園區非常重要的一塊拼圖，未來不只是百貨，更結合運動、文創等元素，將成為台北市中心重要的發展據點。他也提到，大巨蛋帶來的外溢效應，讓原本被認為逐漸沒落的東區出現改變，自己上任前東區空租率一度接近30%，如今已降至個位數，同時也帶動台北市旅宿及觀光發展，整體經濟效益超過867億元。黃晴雯則表示，Garden City試營運期間業績比原先預期多出2成，來客數相當踴躍。為維持賣場內的消費品質，目前人流控制在約800至900人，若現場人數過多，就會適度控制入場人數。隨著百貨週年慶檔期陸續開跑，由於Garden City開幕尚未滿1年，預計12月還將推出「感恩慶」。針對Garden City與鄰近的忠孝復興店是否存在客源互搶，黃晴雯表示，兩邊品牌重複度不高，Garden City目前約75%來客都是新客人，因此對復興店的影響比預期低。她認為，不少民眾抱著「朝聖」心態前來，整體來客數表現超乎預期。至於上月底曾有2名男子在大巨蛋地下街疑似因搶位置爆發衝突，黃晴雯表示，「感謝大家對我們的喜愛，但還是要尊重我們的指示」，只要有賣場開幕，就容易引發民眾熱情，希望大家都能心平氣和。