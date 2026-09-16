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▲陳玉秀致詞呼籲，百工百業共同響應國旅，形成企業、員工與地方共好的正向循環。（圖／交通部觀光署提供）

群聯國旅專案規劃14項鐵道旅程 走訪全台

交通部觀光署「國旅補助」9月正式上路，每日補助800元至1500元的平日住宿獎助。而交通部觀光署署長陳玉秀出席半導體大廠「群聯電子」的中秋晚會，與執行長潘健成共同啟動「百工百業挺國旅」行動。群聯響應加碼提供員工旅遊購物金新台幣1億元，同時額外發放一個月獎金，鼓勵同仁用於國內旅遊，預估至少8千名員工及眷屬受惠。群聯電子響應交通部觀光署「百工百業挺國旅」！潘健成提到，響應國旅，加碼提供員工旅遊購物金，新台幣1億元總預算規模，並規劃2000支國內團體與自由行商品，同時量身打造包含獨家鐵道旅遊在內的14支群聯企業專屬路線。潘健成認為，群聯長期深耕台灣並布局全球，員工是企業持續成長的重要夥伴；透過員工旅遊，鼓勵同仁與家人走進台灣各地，從山海景觀、鐵道文化到地方生活，重新認識台灣不同的面貌。群聯的國旅專案中，員工旅遊規劃以「山嵐號」、「海風號」、「福森號」及「藍皮解憂號」為主題的14項特色鐵道旅程，串聯花東、阿里山及屏東在地景點；另有台中美學、桃園露營、南投日月潭、宜蘭親子旅遊及金門離島等二至三日遊行程，涵蓋鐵道慢旅、自然生態、部落與農村文化、親子體驗及離島人文等多元玩法，讓員工與眷屬依喜好選擇，也以實際旅程支持地方發展。潘健成提到，除了規劃新台幣1億元國旅專案外，為與員工共享經營成果並擴大國旅效益，公司將額外加碼發放一個月獎金，並鼓勵同仁用於國內旅遊，攜家帶眷體驗台灣鐵道文化、走訪各地景點，以實際消費支持地方產業。陳玉秀表示，感謝群聯率先響應「百工百業挺國旅」，以實際行動支持台灣觀光。當企業帶領員工及眷屬走進台灣各地，就能讓旅遊人潮與消費效益擴散至不同產業及地方，形成企業、員工與地方共好的正向循環。陳玉秀也說，交通部將持續整合交通與觀光資源，提升旅遊環境與移動便利性，擴大國旅市場，促進區域發展及觀光產業永續；期待更多企業共同加入，讓企業在照顧員工的同時，也讓台灣各地、各行各業共享旅遊效益。