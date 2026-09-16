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狼狽回台 坦言：由奢入儉很痛苦

中國搭船偶遇邵正忠 進而開啟少康專案

少康專案1999年瓦解

公館商圈許多學生熟悉的「蔥抓餅阿姨」孫佩霞，因沈伯洋掃街意外再度受到關注，但她的人生遠比攤位前的一張鐵板更曲折。早在2018年，《三立新聞》與《上報》就曾先後專訪她，揭開這名低調攤商鮮為人知的過去：她曾是往返兩岸經商的台商，也與情報工作者張志鵬長期相伴，更在一次偶然相遇中牽起解放軍大校邵正忠，意外成為震動兩岸情報圈「少康專案」的重要引線人；專案曝光後，她失去在中國的事業與資產，最終回到台灣，在公館一賣就是20多年。事實上，孫佩霞的故事早在2018年就曾受到媒體大篇幅報導。《三立新聞》當年專訪她時，她已在公館賣蔥抓餅多年，台大學生對她都很熟悉。孫佩霞回憶，她過去原本在中國上海經營皮箱工廠，生活富裕，因為認識中國軍方人士，才在一次偶然機會中碰上邵正忠。孫佩霞當時表示，自己一開始只是認為「跟中國軍方做生意是最穩固」，在渡船上巧遇邵正忠後，才把對方介紹給張志鵬，「所以我們當初根本沒有想到是要做情報，我根本壓根不知道有情報這回事」。然而少康專案曝光後，她在中國的事業與資產也無法保留。孫佩霞當年接受訪問時曾形容，自己返回台灣時「真的很狼狽」，香港房子低價出售，在中國原有的工廠與上億元資產也幾乎全部失去，最後從原本優渥生活轉而在公館擺攤賣蔥抓餅。她當時表示，從富裕生活突然回歸平凡並不容易，「由奢入儉很痛苦」，但做生意也讓自己可以暫時忘掉過去。此後20多年，她每天從桃園開車到公館擺攤，一路做到深夜。另外，孫佩霞2018年也在接受《上報》專訪時回憶，自己20多歲時進入張志鵬的公司擔任祕書，之後成為張志鵬的伴侶。張志鵬比她年長35歲，早年與情報系統淵源深厚，2人後來也長期共同生活。孫佩霞當年表示，後來某次從深圳搭船前往珠海時，因船艙悶熱跑到甲板抽菸，意外與一名穿軍服的男子聊了起來。對方留下名片後，孫佩霞回到船艙交給張志鵬看，上面寫著「北京總後勤部大校局長」。張志鵬看了一眼後，只對她說：「這張名片要留起來。」而這名男子就是邵正忠。孫佩霞後來再依張志鵬指示與邵正忠聯絡，原本只是希望「大家一起做生意」，卻意外開啟後來震動兩岸的「少康專案」。少康專案最終瓦解，與1996年台海危機密切相關。當時解放軍在台灣周邊進行飛彈試射與軍事演習，劉連昆向台灣方面提供重要情資，讓政府掌握部分演習底牌。時任總統李登輝隨後公開向民眾表示不必恐慌，並提到對岸飛彈是「啞巴彈」、彈頭「裡面沒有東西」。後續多項報導與軍情相關資料認為，李登輝這番說法引起北京方面懷疑高層軍情已遭洩漏，進而展開內部清查。不過，當時軍情局內部另有為中國工作的雙面諜李志豪，他曾接觸少康專案相關情資，並將情報網資訊回報中國。1999年，劉連昆與邵正宗先後遭中國逮捕，之後被依間諜罪判處死刑並執行，台灣多年建立的「少康專案」情報網也因此幾乎全面瓦解；李志豪之後則遭台灣方面誘捕返台，並被依叛國罪與間諜罪判處無期徒刑。