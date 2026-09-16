我是廣告 請繼續往下閱讀

16款睡衣扭蛋9/24登場！大耳狗戴鮭魚睡帽超萌

▲大耳狗喜拿與朋友們換上睡衣，化身藏壽司限定立體吊飾，6款角色造型結合鮭魚、玉子燒等壽司元素。（圖／藏壽司提供）

毛毯、提袋接力加價購 10月再送吊飾、隱藏版閃卡

▲大耳狗喜拿造型收納毛毯、造型提袋兩波限量加購，宅家到外出都有療癒陪伴。（圖／藏壽司提供）

▲10月收藏驚喜再接力！4款大耳狗喜拿澎澎吊飾滿額贈，限量閃卡驚喜收錄1款隱藏版。（圖／藏壽司提供）

4款聯名餐點送貼紙！全台準備10萬張

▲大耳狗喜拿「睡衣派對」再添餐桌驚喜！4款全新限定餐點登場，12款貼紙共10萬份，隨餐收藏大耳狗喜拿與他的朋友們萌趣貼紙。（圖／藏壽司提供）

5間門市變身睡衣派對！3店還有立體拍照區

▲大耳狗喜拿萌力進駐5間限定佈置！雲朵吊飾、桌邊背板打造睡衣派對打卡空間。（圖／藏壽司提供）

▲大耳狗喜拿與他的朋友們偷偷在藏壽司開睡衣派對！全店鋪尋找椅背邀請卡，完成任務抽超萌巨大毛毯。（圖／藏壽司提供）

藏壽司今（16）日宣布，自9月24日起將攜手三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」，推出「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定企劃，大耳狗喜拿、牛奶、摩卡、卡布奇諾、咖啡與戚風全員換上睡衣登場，一口氣帶來16款限定扭蛋，還有造型收納毛毯、提袋兩波加價購、澎澎吊飾與閃卡滿額贈，以及4款聯名餐點。活動一路持續至10月23日，全台另有5間門市換上限定佈置，喜愛大耳狗的粉絲們千萬不要錯過！本次「大耳狗喜拿的睡衣派對」扭蛋共有16款，包括6款立體吊飾、6款徽章及4款紙膠帶，角色造型還特別結合藏壽司餐點元素。像是大耳狗喜拿戴上鮭魚造型睡帽、手捧玉子燒；牛奶直接抱著玉子燒枕頭入睡；卡布奇諾則戴著蝦子頭巾，坐在章魚腳造型壽司上。其他角色也各自融入壽司元素，咖啡戴著甜蝦睡帽、靠在鮪魚壽司旁，戚風則有炸蝦造型耳朵與鐵火卷，從正面到背面都有小彩蛋，其中牛奶也保留招牌「肉桂捲尾巴」，讓粉絲抽到後還能翻面細看。除了扭蛋之外，9月24日起全台藏壽司單筆消費滿800元，並加入官方LINE會員，即可加價499元換購「大耳狗喜拿造型收納毛毯」，全台限量1萬2000個。10月1日起則推出第二波「大耳狗喜拿造型提袋」，同樣單筆滿800元即可加價449元換購，全台限量1萬個。10月還有兩波滿額贈接力登場。10月9日起單筆滿1000元，完成指定官方社群及LINE會員條件，即可獲得「大耳狗喜拿澎澎吊飾」1個，共4款、隨機贈送，全台限量1萬3000個；10月16日起單筆滿600元，則可獲得「大耳狗喜拿限量閃卡」1張，共4款，其中還藏有數量較少的隱藏版，全台限量2萬份。9月24日起全台門市也同步推出4款限定餐點，包括「大耳狗喜拿北海道生乳捲」、「大耳狗喜拿藍洋洋芭菲」、「奶香熔岩鮮蝦」及「奶香熔岩炙烤鮭魚」。購買任一款限定餐點，都會隨餐附贈1張大耳狗喜拿貼紙盲袋，系列共12款設計，全台合計準備10萬張；其中兩款甜點還搭配大耳狗喜拿與牛奶造型插卡，喜歡收藏的粉絲可以連餐點裝飾一起帶回家。活動期間，三重捷運路店、台北館前店、台中惠文路店、板橋遠科店及高雄五福光華店共5間門市，將換上「大耳狗喜拿限定佈置」，從桌邊背板到雲朵吊飾都有角色現身。其中三重捷運路店、台北館前店及台中惠文路店再加碼打造立體拍照空間，以居家房間、窗景及角色看板打造睡衣派對場景。9月24日至10月23日期間，全台門市椅背也會隨機藏有「睡衣派對邀請卡」，完成官方指定社群任務，還有機會抽中大耳狗喜拿巨大毛毯。另外，高雄時代大道全球旗艦店活動期間也將推出3款店鋪限定料理，想一次蒐集聯名扭蛋、限定餐點與周邊的粉絲，可以留意各波活動開跑日期及限量數量，部分商品皆為售完為止。