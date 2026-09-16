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更新完iOS 27突然後悔了！一票果粉怨變大又醜：電池變L號

他一早就趕緊更新到最新系統，結果讓他立馬後悔了，發現手機螢幕右上角的Wifi與電池圖標變大；也有另一名網友發文指出，發現更新iOS 27後，電池圖案尺寸直接升級

更新完「電池、WiFI圖標」悄悄變大了？果粉反應超兩極

▲有用戶發現WiFi訊號、行動網路、電池等圖標也些微調整與放大，但對於常使用電量百分比顯示與大螢幕者比較難察覺。（圖／翻攝Threads）

iOS 27爆災情「掉電變快、手機發燙」！蘋果官方解釋了

完成更新、特別是大型版本發布後，裝置的電池續航力與散熱表現可能受到暫時影響，其屬於正常現象，因裝置需要時間在背景完成整體設定流程，包括重新建立檔案與搜尋索引、下載全新系統資產以及更新應用程式等

蘋果（Apple）新系統iOS 27正式推出，不少果粉第一時間搶著更新，稱讚升級有感，使用起來變得更順。，提醒民眾給手機一段時間完成設定流程。有網友在Threads抱怨，表示昨日iOS 27正式公開後，，傻眼直呼「怎麼更新到iOS 27電池圖案變成L號了」。貼文曝光後，也有不少網友發現同樣狀況，；但也有一票人認為根本沒差別，「我怎麼看不出差在哪」、「更好看了啊！肥肥的看起來就很有電」、「完全沒感覺欸」。蘋果正式推出iOS 27新系統，本次延續Liquid Glass 液態玻璃設計，並進一步提供顯示調整選項，以提升可讀性，用戶可自由調整介面透明程度，就連內建APP圖示也重新設計。但有用戶也發現，就連WiFi訊號、行動網路、電池等圖標也些微調整與放大，讓一票人感到不太習慣。不過多數人並沒有感到差別，不過究竟是醜還是美，還是依個人主觀感受，並沒有絕對。除了部分果粉抱怨圖標變大以外，iOS 27也傳出其他災情，像是手機掉電速度異常加快、機身頻頻發燙等，部分行動支付或手遊也有閃退bug情況，但除了上述問題以外，多數人都稱讚本次更新順利，使用起來「像換新機一樣」。如果用戶有掉電加快、手機發燙等狀況，根據蘋果官方說明，。如民眾更新後遇到過熱等問題，建議給予一段時間再觀察看看。