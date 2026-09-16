蘋果（Apple）新系統iOS 27正式推出，不少果粉第一時間搶著更新，稱讚升級有感，使用起來變得更順。不過有部分iPhone用戶表示，更新完後發現手機螢幕右上角「WiFi、電池圖標」突然變大，讓一票人感到不習慣，甚至抱怨「變醜、超土」。除了電池圖示變大以外，也傳出掉電速度加快、手機發燙等問題，蘋果則解釋「是正常現象」，提醒民眾給手機一段時間完成設定流程。
更新完iOS 27突然後悔了！一票果粉怨變大又醜：電池變L號
有網友在Threads抱怨，表示昨日iOS 27正式公開後，他一早就趕緊更新到最新系統，結果讓他立馬後悔了，發現手機螢幕右上角的Wifi與電池圖標變大；也有另一名網友發文指出，發現更新iOS 27後，電池圖案尺寸直接升級，傻眼直呼「怎麼更新到iOS 27電池圖案變成L號了」。
更新完「電池、WiFI圖標」悄悄變大了？果粉反應超兩極
蘋果正式推出iOS 27新系統，本次延續Liquid Glass 液態玻璃設計，並進一步提供顯示調整選項，以提升可讀性，用戶可自由調整介面透明程度，就連內建APP圖示也重新設計。但有用戶也發現，就連WiFi訊號、行動網路、電池等圖標也些微調整與放大，讓一票人感到不太習慣。
不過多數人並沒有感到差別，可能是因本身使用大螢幕機型者不容易感覺到差異，加上若平常愛用「電量百分比顯示」功能，一時之間也不會感受到圖示變大。反之，使用機體螢幕較小螢幕者、不愛用電量百分比顯示功能者，在更新之後就能第一時間察覺。不過究竟是醜還是美，還是依個人主觀感受，並沒有絕對。
iOS 27爆災情「掉電變快、手機發燙」！蘋果官方解釋了
除了部分果粉抱怨圖標變大以外，iOS 27也傳出其他災情，像是手機掉電速度異常加快、機身頻頻發燙等，部分行動支付或手遊也有閃退bug情況，但除了上述問題以外，多數人都稱讚本次更新順利，使用起來「像換新機一樣」。
如果用戶有掉電加快、手機發燙等狀況，根據蘋果官方說明，完成更新、特別是大型版本發布後，裝置的電池續航力與散熱表現可能受到暫時影響，其屬於正常現象，因裝置需要時間在背景完成整體設定流程，包括重新建立檔案與搜尋索引、下載全新系統資產以及更新應用程式等。如民眾更新後遇到過熱等問題，建議給予一段時間再觀察看看。
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有網友在Threads抱怨，表示昨日iOS 27正式公開後，他一早就趕緊更新到最新系統，結果讓他立馬後悔了，發現手機螢幕右上角的Wifi與電池圖標變大；也有另一名網友發文指出，發現更新iOS 27後，電池圖案尺寸直接升級，傻眼直呼「怎麼更新到iOS 27電池圖案變成L號了」。
更新完「電池、WiFI圖標」悄悄變大了？果粉反應超兩極
蘋果正式推出iOS 27新系統，本次延續Liquid Glass 液態玻璃設計，並進一步提供顯示調整選項，以提升可讀性，用戶可自由調整介面透明程度，就連內建APP圖示也重新設計。但有用戶也發現，就連WiFi訊號、行動網路、電池等圖標也些微調整與放大，讓一票人感到不太習慣。
不過多數人並沒有感到差別，可能是因本身使用大螢幕機型者不容易感覺到差異，加上若平常愛用「電量百分比顯示」功能，一時之間也不會感受到圖示變大。反之，使用機體螢幕較小螢幕者、不愛用電量百分比顯示功能者，在更新之後就能第一時間察覺。不過究竟是醜還是美，還是依個人主觀感受，並沒有絕對。
除了部分果粉抱怨圖標變大以外，iOS 27也傳出其他災情，像是手機掉電速度異常加快、機身頻頻發燙等，部分行動支付或手遊也有閃退bug情況，但除了上述問題以外，多數人都稱讚本次更新順利，使用起來「像換新機一樣」。
如果用戶有掉電加快、手機發燙等狀況，根據蘋果官方說明，完成更新、特別是大型版本發布後，裝置的電池續航力與散熱表現可能受到暫時影響，其屬於正常現象，因裝置需要時間在背景完成整體設定流程，包括重新建立檔案與搜尋索引、下載全新系統資產以及更新應用程式等。如民眾更新後遇到過熱等問題，建議給予一段時間再觀察看看。
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