「黑人」陳建州突發急性心肌梗塞，由於才49歲，又給人健康、強壯的印象，引發外界關注年輕型心肌梗塞問題。陳建州昨（15）晚手術後雖立刻透過社群報平安，不過目前尚未脫險、仍在加護病房。黃軒醫師指出，心肌梗塞並非老年人的專利，即使年紀輕、平時有運動習慣，也可能因抽菸、三高、家族遺傳、長期熬夜、壓力、久坐等危險因子，讓心血管風險逐年累積。尤其胸口出現壓迫、緊縮或沉重感，合併冒冷汗、呼吸困難、疼痛延伸至手臂或下巴等症狀時，不要誤以為只是胃食道逆流或肌肉痠痛，應提高警覺、儘速就醫。
以為胃食道逆流！45歲健身教練也心肌梗塞
黃軒醫師近日分享臨床案例指出，曾遇過45歲年輕健身教練因胸痛、冒冷汗到急診，患者原以為只是胃食道逆流，甚至認為休息一下就會改善，沒想到心電圖檢查卻發現冠狀動脈已經阻塞。
黃軒醫師提醒，許多人對心肌梗塞存在「年輕就不會發生」的錯誤認知，但身分證上的年齡，並不代表血管的年齡。心肌梗塞通常是供應心臟的冠狀動脈突然受到血栓阻塞，導致心肌缺血、甚至壞死，而危險因子可能早在年輕時就已經逐漸累積。
年輕人也高危！醫揭風險：抽菸、三高都上榜
黃軒醫師指出，年輕型心肌梗塞背後可能存在多種危險因子，第一個就是抽菸，香菸會傷害血管內皮、增加血小板凝集，也可能誘發冠狀動脈痙攣，因此抽菸是年輕型心肌梗塞重要且可以改變的風險因素之一。
第二則是「三高提早報到」，高血壓、糖尿病、高LDL膽固醇，以及肥胖、脂肪肝等問題，都可能從20歲、30歲開始影響血管，而且往往沒有明顯症狀。黃軒醫師引述YOUNG-MI研究指出，在50歲以前發生首次心肌梗塞者，83%至少具有高血壓、糖尿病、血脂異常或抽菸其中一項危險因子。
膽固醇可能從年輕就累積！家族病史重要警訊
除了三高之外，血管中的膽固醇也可能長期累積，黃軒醫師表示，如果LDL（低密度脂蛋白膽固醇，俗稱壞膽固醇）非常高，或父親、兄弟在55歲前，母親、姊妹在65歲前曾發生心肌梗塞，就應注意家族性高膽固醇血症。
這類情況不一定只是「吃得太油」造成，也可能與遺傳有關，使血管提早受到影響，因此若有早發性心肌梗塞家族史，應提高警覺。
熬夜、壓力、久坐未必立即發病！長期累積成問題
現代人常見的熬夜、壓力與久坐，同樣是需要注意的生活型態，睡眠不足、心理壓力與久坐通常不是心肌梗塞的唯一原因，但可能透過交感神經活化、血壓升高、胰島素阻抗、體重增加及發炎反應，再加上抽菸、不健康飲食或缺乏運動等行為，使原有的心血管危險因子進一步累積。
換句話說，並不是「熬夜一次」或「今天壓力大」就會直接引爆心肌梗塞，而是長期不良生活習慣可能讓血壓、血糖、體重及發炎等風險逐漸升高，進而增加心血管負擔。
冠狀動脈痙攣、SCAD也可能引發心肌梗塞
黃軒醫師指出，年輕人發生心肌梗塞，不一定都是因為膽固醇斑塊，還可能與冠狀動脈痙攣、血栓、先天性血管異常，以及自發性冠狀動脈剝離（SCAD）有關。
其中自發性冠狀動脈剝離尤其是年輕及中年女性、懷孕期間或產後發生心肌梗塞時，需要留意的重要原因之一。
此外，古柯鹼、安非他命等毒品及刺激物，可能造成心跳、血壓急升，引起冠狀動脈劇烈痙攣或血栓，也可能增加年輕人突然發生心肌梗塞的風險。
胸悶別當胃食道逆流！出現3類症狀應立即就醫
黃軒醫師提醒，年輕人最容易犯的錯，不一定是「沒有症狀」，而是低估症狀，將胸悶、胸痛誤以為只是胃食道逆流或肌肉拉傷。
如果胸口出現壓迫、緊縮或沉重感，持續數分鐘仍沒有緩解，或反覆發作，並且伴隨以下症狀，就應提高警覺：
◾冒冷汗、噁心或呼吸困難。
◾疼痛延伸至手臂、肩膀、下巴或背部。
◾突然虛弱、頭暈或接近昏倒。
若出現疑似心肌梗塞的症狀，不要自行開車，也不要抱著「休息一下就好」的想法等待症狀消失，應立即撥打119求助並儘速接受醫療評估。
實際年紀不等於血管年齡！年輕人也要顧心血管
黃軒醫師最後提醒，年輕型心肌梗塞看似突然，背後卻可能是血管長期累積的傷害，年輕人除了注意年齡，更應了解自己的血壓、血糖、LDL膽固醇、抽菸史與家族病史。
很多人自認健檢數字還沒有亮紅燈、體力也很好，因此長期熬夜、承受壓力或忽略偶爾出現的胸悶，但動脈壁的慢性發炎與LDL斑塊沉積，可能在沒有明顯症狀的情況下持續發展。
因此，真正需要關注的並不只是今年幾歲，而是自己的心血管危險因子，以及是否已經出現需要進一步檢查的身體警訊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃軒醫師近日分享臨床案例指出，曾遇過45歲年輕健身教練因胸痛、冒冷汗到急診，患者原以為只是胃食道逆流，甚至認為休息一下就會改善，沒想到心電圖檢查卻發現冠狀動脈已經阻塞。
黃軒醫師提醒，許多人對心肌梗塞存在「年輕就不會發生」的錯誤認知，但身分證上的年齡，並不代表血管的年齡。心肌梗塞通常是供應心臟的冠狀動脈突然受到血栓阻塞，導致心肌缺血、甚至壞死，而危險因子可能早在年輕時就已經逐漸累積。
黃軒醫師指出，年輕型心肌梗塞背後可能存在多種危險因子，第一個就是抽菸，香菸會傷害血管內皮、增加血小板凝集，也可能誘發冠狀動脈痙攣，因此抽菸是年輕型心肌梗塞重要且可以改變的風險因素之一。
第二則是「三高提早報到」，高血壓、糖尿病、高LDL膽固醇，以及肥胖、脂肪肝等問題，都可能從20歲、30歲開始影響血管，而且往往沒有明顯症狀。黃軒醫師引述YOUNG-MI研究指出，在50歲以前發生首次心肌梗塞者，83%至少具有高血壓、糖尿病、血脂異常或抽菸其中一項危險因子。
膽固醇可能從年輕就累積！家族病史重要警訊
除了三高之外，血管中的膽固醇也可能長期累積，黃軒醫師表示，如果LDL（低密度脂蛋白膽固醇，俗稱壞膽固醇）非常高，或父親、兄弟在55歲前，母親、姊妹在65歲前曾發生心肌梗塞，就應注意家族性高膽固醇血症。
這類情況不一定只是「吃得太油」造成，也可能與遺傳有關，使血管提早受到影響，因此若有早發性心肌梗塞家族史，應提高警覺。
熬夜、壓力、久坐未必立即發病！長期累積成問題
現代人常見的熬夜、壓力與久坐，同樣是需要注意的生活型態，睡眠不足、心理壓力與久坐通常不是心肌梗塞的唯一原因，但可能透過交感神經活化、血壓升高、胰島素阻抗、體重增加及發炎反應，再加上抽菸、不健康飲食或缺乏運動等行為，使原有的心血管危險因子進一步累積。
換句話說，並不是「熬夜一次」或「今天壓力大」就會直接引爆心肌梗塞，而是長期不良生活習慣可能讓血壓、血糖、體重及發炎等風險逐漸升高，進而增加心血管負擔。
冠狀動脈痙攣、SCAD也可能引發心肌梗塞
黃軒醫師指出，年輕人發生心肌梗塞，不一定都是因為膽固醇斑塊，還可能與冠狀動脈痙攣、血栓、先天性血管異常，以及自發性冠狀動脈剝離（SCAD）有關。
其中自發性冠狀動脈剝離尤其是年輕及中年女性、懷孕期間或產後發生心肌梗塞時，需要留意的重要原因之一。
此外，古柯鹼、安非他命等毒品及刺激物，可能造成心跳、血壓急升，引起冠狀動脈劇烈痙攣或血栓，也可能增加年輕人突然發生心肌梗塞的風險。
胸悶別當胃食道逆流！出現3類症狀應立即就醫
黃軒醫師提醒，年輕人最容易犯的錯，不一定是「沒有症狀」，而是低估症狀，將胸悶、胸痛誤以為只是胃食道逆流或肌肉拉傷。
如果胸口出現壓迫、緊縮或沉重感，持續數分鐘仍沒有緩解，或反覆發作，並且伴隨以下症狀，就應提高警覺：
◾冒冷汗、噁心或呼吸困難。
◾疼痛延伸至手臂、肩膀、下巴或背部。
◾突然虛弱、頭暈或接近昏倒。
若出現疑似心肌梗塞的症狀，不要自行開車，也不要抱著「休息一下就好」的想法等待症狀消失，應立即撥打119求助並儘速接受醫療評估。
實際年紀不等於血管年齡！年輕人也要顧心血管
黃軒醫師最後提醒，年輕型心肌梗塞看似突然，背後卻可能是血管長期累積的傷害，年輕人除了注意年齡，更應了解自己的血壓、血糖、LDL膽固醇、抽菸史與家族病史。
很多人自認健檢數字還沒有亮紅燈、體力也很好，因此長期熬夜、承受壓力或忽略偶爾出現的胸悶，但動脈壁的慢性發炎與LDL斑塊沉積，可能在沒有明顯症狀的情況下持續發展。
因此，真正需要關注的並不只是今年幾歲，而是自己的心血管危險因子，以及是否已經出現需要進一步檢查的身體警訊。