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73歲賴先生今年2月因腦中風導致嚴重吞嚥障礙，只能仰賴鼻胃管灌食維生。在醫療團隊的客製化訓練與他堅持不懈的復健下，半年後終於成功拔除鼻胃管！當他再次親口嚐到家人準備的家常菜紅燒獅子頭時，忍不住感動直呼，這簡直是人間最美味！亞大醫院復健部主任周立偉指出，右側基底核腦出血容易引發吞嚥機能受損。根據院內統計，37名因吞嚥困難留置鼻胃管的患者中，雖有14名在出院前順利拔管，但仍有23名須帶管離院。如何讓離院患者持續銜接治療，是醫療團隊的重要使命。賴先生在住院初期經「功能性經口攝食量表」（FOIS）評估僅為最嚴重的第1級。雖然出院時已能吃剁碎軟質食物，但因進食量不足且喝水易嗆咳，6月出院時仍無法擺脫鼻胃管。亞大醫院隨即為他對接「螢火蟲居家語言治療所」，由所長曾尹霆親自到府量身打造訓練計畫。曾尹霆表示，居家復健過程中除了調整食物質地與吞嚥姿勢，更導入多項科技輔助儀器，包含IOPI口腔肌力量測、VitalStim神經肌肉電刺激、Stella Bio表面肌電圖生物回饋，以及CTAR彈簧阻力輔具等，透過客觀數據與即時回饋提升訓練精準度。經過持續不懈的訓練，賴先生7月成功拔除鼻胃管，本月評估FOIS已大幅進步至第6級，距離完全正常進食的第7級僅差一步。當家人遞上他最愛的家常菜「紅燒獅子頭」，吃下第一口時他感動直呼，「這簡直是人間最美味」！亞大醫院產學長王昭能與復健部主任周立偉強調，透過衛福部深耕計畫成立「中西醫整合咀嚼吞嚥復健中心」，鏈結產學資源與居家治療所，成功建立起「醫院—社區—居家」無縫接軌的連續性照護模式。讓吞嚥復健不因出院而中斷，協助更多患者重拾由口進食的尊嚴與生活品質。