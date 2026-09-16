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杜鵑颱風將生成 路徑威脅東京

白銀週是什麼？

準杜鵑颱風恐影響日本 富邦產險率先喊停3地旅平險

計畫前往日本旅遊的民眾注意了！位於馬里亞納群島附近的熱帶低氣壓，最快今（16）晚將形成今年第25號颱風「杜鵑」，根據日本氣象廳最新預測，颱風生成後將會一路北上往日本本州附近移動，將威脅日本睽違11年的「白銀週」連假。根據日本氣象廳預報顯示，熱帶低氣壓於16日上午9時位於馬里亞納群島周邊，以每小時10公里速度緩慢向西移動，中心氣壓為1000百帕；預計今日晚上9時有機會增強為颱風，在北上後將於下周一（21日）接近本州外海，距離東京相當接近。氣象廳表示，日本今日受暖濕空氣流入延伸至本州南岸的秋雨鋒面等因素影響，以東日本到西日本的太平洋側為中心，大氣狀態十分不穩定，局部地區雨雲發展旺盛。氣象廳提到，儘管後續路徑預測仍有較大不確定性，但熱帶系統有可能朝本州南方海面移動。考量其可能對連休天候造成影響，氣象廳提醒民眾持續關注最新的氣象動態。值得注意的是，2026年9月正好是日本睽違11年的「白銀週」，9月19日到9月23日適逢五連休，9月21日（一）為敬老之日，9月23日（三）則是秋分之日，依照日本祝日法第3條第2項之規定，夾在兩個假日中間的週二會自動升格為「國民之休日」，調整為假日。值得注意的是，杜鵑颱風尚未生成，富邦產險就率先公告，考量杜鵑路徑及不可抗力天候因素，部分日本地區海外旅行綜合保險暫停受理；日本九州及四國地區，凡保險生效日或保險結束日涵蓋9月21日00時至23時59分者，暫停受理；日本本州地區則是保險生效日或保險結束日涵蓋9月22日00時至23時59分者，暫停受理。後續會依天候狀況滾動調整，也提醒旅客持續留意最新天氣資訊，妥善安排後續行程。