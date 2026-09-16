我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運開幕在即，多項賽事已率先燃起戰火，不料交通環節卻連環爆出荒謬烏龍。昨（15）日進行的男足D組小組賽「韓國對決卡達」一戰，兩隊搭乘的官方接駁車司機竟然開錯路，直接把球員載往完全沒有舉辦亞運賽事的棒球場，導致兩隊抵達時間被迫延後，開賽時間也因此延後，寫下國際賽事難得一見的離譜場面。根據《韓聯社》報導，該場韓國與卡達之戰原定於當地時間晚間7點30分在「瑞穗公園橄欖球場」開踢。未料大會指派的接駁車司機對路線極度不熟悉，竟然一路載著兩隊隊員開進瑞穗公園內的棒球場。甚至本屆名古屋亞運棒球項目根本不在該場地舉行，而是辦在豐橋市與岡崎市，接駁車誤闖鬧區棒球場讓全車球員與隊職員瞬間看傻眼。儘管橄欖球場與棒球場距離不遠，但這一耽擱讓兩隊直到6點20分才狼狽抵達賽場，一直到6點45分才開始進行賽前準備。對此，韓國隊相關人士錯愕坦言：「這種離譜狀況在國際頂級賽事中，簡直是難以想像會發生的事。」事實上，這已非名古屋亞運組委會首次在交通調度上出包。早在賽前記者會時，大會就曾發生漏派接駁車前往韓國隊飯店的失誤，甚至一度要求教練團自行叫計程車赴會，最終導致記者會行程延誤。甚至13日在愛知國際競技場登場的男籃賽事，現場原本承諾會提供返回名古屋車站的媒體專車，最後卻突然變成開往主媒體中心（MMC），讓採訪記者一頭霧水。儘管賽前歷經折騰，挑戰亞運金牌「4連霸」壯舉的衛冕軍韓國男足依舊展現亞洲霸主實力。比賽開踢後韓國迅速掌控戰局，終場以4：1痛擊卡達，順利拿下小組賽開門紅。