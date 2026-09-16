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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，在7月15日接受腰部手術後，展現驚人的恢復速度，9月13日就重返投手丘，面對廣島鯉魚隊二軍中繼1局失1分，且飆出158公里火球。徐若熙在該場比賽後，接受日本資深記者田尻耕太郎採訪，並透露自己在先發、後援方面都需要做好準備。在軟銀隊先發輪值穩定的狀態下，徐若熙可能會在球季尾聲，甚至季後賽擔任後援投手，田尻直言，徐若熙並未放棄重返先發的渴望，但對他而言，更強烈的念頭是用任何形式為球隊做出貢獻、攜手奪下日本一。「已經大概3個月沒有實戰了，所以比賽手感上還有些課題要克服。我自己其實並沒有太去在意球速，只是想全力去投投看，確認腰部是否還有問題。」日本資深記者田尻耕太郎點出，雖然徐若熙的球威令人滿意，但控球出現偏差讓他有些自責，退場後神情依然嚴肅，「投球內容本身算是勉強可以接受，只是被打的2支安打球路都有點偏高。」徐若熙旅日首個球季已來到尾聲，目前在一軍出賽6場，留下2勝3敗、防禦率4.99的成績，雖不算特別滿意，但5月中旬因低潮下放二軍調整時，透過將投手板站位調整至正中央而找回身手，並在5月31日對戰廣島隊時，繳出6局無失分、3安7K、無四死球的回歸代表作。徐若熙原定於6月24日對歐力士隊先發，卻因傷取消，隨後於7月15日接受椎間盤突出手術，球團當初預估徐若熙重返賽場需要2至3個月，但他以超乎預期的神速復原，在動刀將近滿2個月之際便重返投手丘。「因為只是把造成疼痛的原因取出來而已。」徐若熙表示，由於手術傷口極小，術後恢復訓練的時間也相對提早。田尻指出，原則上軟銀針對復健組選手的規定為「完成復歸首戰並確認身體無虞後，若再順利完成一場出賽，即視為自復健組結業」。軟銀隊一軍投手首席教練兼投手協調總監倉野信次對徐若熙寄予厚望，「他的投球出力非常扎實，接下來會讓他持續累積比賽。當然，我們也會將他視為季後賽的重要即戰力。」回顧徐若熙手術後調整歷程，在9月5日進行首次Live BP（實戰打擊練習）首度面對打者投球，9月10日完成第2度Live BP後，便於9月13日的二軍例行賽回歸，面對廣島隊二軍中繼1局失1分。不過徐若熙登板的順序似乎有些不同，一般而言，若是朝先發調整，即便只投1局通常也會選擇在第1局登板，而徐若熙當天是在第7局出場。對此，徐若熙表示，「我就是按照投手教練的指示去執行，並以最佳狀態去準備與完成任務。看球隊目前需要什麼樣的定位，我認為自己先發和後援都需要做好準備。」本季軟銀隊先發輪值開季雖一度吃緊，但目前陣中有3位10勝土投前田悠伍、大津亮介與松本晴，王牌洋投莫內羅（Liván Moinelo）也在8月中旬回歸一軍，先發輪值日益穩固。田尻指出，考量球隊戰力佈局，在剩餘例行賽、高潮系列賽（CS）乃至日本大賽中，將徐若熙放進牛棚待命以厚植投手深度的構想十分合理。不過，徐若熙在效力中職期間，生涯64場出賽僅4場後援，從牛棚出發的經驗不多，但他表示，「其實我高中時期大多是以救援投手身分登板，進職棒後才正式轉為先發。不過現在有很多事情需要重新適應，我會盡快讓自己調整到位。」田尻直言，徐若熙並未放棄重返先發的渴望，但對他而言，更強烈的念頭是用任何形式為球隊做出貢獻、攜手奪下日本一。