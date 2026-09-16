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議會「辦桌」風波延燒 檢調出手查是否涉賄

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今年7月在臉書揭發，彰化縣議長謝典霖曾在縣議會席開10多桌，替國民黨籍溪湖鎮長候選人、他的姑姑陳貞妃助選，質疑涉及賄選。彰化地檢署今（16）日指揮彰化縣調查站展開偵辦，同樣出現在餐會的國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，當天單純是去爭取曝光，不清楚餐會的意義與目的，呼籲外界不要過度解讀；彰檢則表示，將待下午偵辦工作告一段落後再對外說明。吳音寧7月1日在臉書發文，指謝典霖已啟動「請客吃飯」的選舉模式，日前在彰化縣議會席開10多桌，替國民黨籍溪湖鎮長候選人陳貞妃助選。她指出，陳貞妃是謝典霖的姑姑，宴客當天包括溪湖部分里長、代表、農會幹部等地方人士都到場；其中，前溪湖鎮長陳文漢也在座，地方盛傳陳文漢將與謝典霖搭檔，角逐下屆正、副議長。吳音寧當時質疑，身為議長是否能在議會替特定候選人、也是自己的姑姑大肆宴客助選，並追問「十幾桌吃吃喝喝，花的是謝典霖的錢，還是議長的特支費？」更質疑相關餐敘是否涉及賄選嫌疑。相關質疑曝光後，謝典霖則回應，歡迎鄉親走進議會認識公共事務，當天屬單純地方交流。謝典霖服務處當時表示，6月23日是地方人士參訪議會後的餐敘，費用由服務處支應，絕非選舉活動；彰化縣議會也表示，餐會並未動用議會任何公務經費。相關說法當時均否認餐會涉及選舉活動或公帑使用。不過，由於當時部分出席人士尚未登記領表，如今已有多人具備參選人身分，彰化地檢署今天指揮彰化縣調查站展開偵辦，其中包括國民黨彰化縣長參選人魏平政。至於檢調帶回多少人、是否涉及賄選等細節，彰檢表示目前不便透露，將待偵辦工作告一段落後再對外說明。魏平政則表示，自己當天單純前往餐會爭取曝光，並不清楚餐會的意義與目的，呼籲外界不要過度解讀。案件目前仍由檢調偵辦中，是否涉及違法及相關人員責任，仍待後續調查釐清。