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▲林亭莉（如圖）被指控就是介入黃文廷與前女友感情的小三。（圖／翻攝自林亭莉IG@tinglilin__）

▲黃文廷前女友寫下超長貼文，揭開男方出軌真相。（圖／翻攝自Threads）

男團Ozone成員黃文廷遭爆出軌同劇女星林亭莉，劈腿交往4年的圈外人女友，引起軒然大波。林亭莉公司今（16）日回應，她以為黃文廷是單身才與之接觸。而黃文廷前女友日前早透過Threads發文，公開一切細節，她表示自己與黃文廷對質時，男方還先說謊辯解，講到一半又崩潰痛哭：「直到天光亮起才肯承認謊言」。這篇千字文目前在Threads上持續發酵，瀏覽人次高達81萬。黃文廷前女友11日在Threads寫下千字長文，痛訴遭劈腿真相，雖然她沒指名道姓，但身邊知情的人都知道男生是誰，加上黃文廷14日發布手寫信道歉，讓戰火不斷延燒。回顧這篇貼文內容，共有四大重點。首先是她點破黃文廷出軌，對象是同劇女星，「你和同劇的她有了超越界線的親密行為，而這一切，後來你們也都與我親口承認了。當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。」她說黃文廷與小三都有親口承認，且女方當時也有男友。第二，前女友表示她與黃文廷對質當天，男方並未直接承認：「那天，明明才剛從女生的住處離開，欺騙我行程，回來卻還能若無其事地躺在我身邊睡覺。謊言被拆穿時，從理直氣壯退守到荒腔走板的辯解，最後崩潰痛哭，在夜裡反覆拉扯、直到天光亮起才肯承認的謊言，被拆穿時那種狼狽的難堪，你心裡應該比誰都清楚。」第三，前女友指出，自己從大學畢業就與黃文廷在一起，當時男方還沒走紅，幾乎是一無所有的狀態，她陪著黃文廷默默打拚，結果黃文廷開始紅了之後，她只能當地下情人。一開始前女友還能理解，自行吞下委屈，但她後來才發現，黃文廷藉此在外裝單身：「你仗著不會被發現，在外面你也宣稱自己沒有另一半、請我共同理解那是保護安全，現在才明白原來這是可以大方交友的藉口。」最後，女方強調她已與黃文廷分手，不會原諒這份傷害：「我不需要再為了那些見不得光的感受委屈。你失去的，是一個從你一無所有時就陪著你的人；而我失去的，不過是一個不值得的影子。還有更多值得我愛的人要去珍惜。」前女友文情並茂的發言，讓不少網友都對她的處境感同身受，痛批黃文廷是渣男。而黃文廷目前已表示會暫停演藝工作反省。至於被指控是小三的林亭莉則透過公司回應：「」林亭莉坦承確實有與黃文廷接觸，但現在已經分開，自己也是受害者。沒有想過，有一天會需要用這樣的方式，寫下這些話，需要很大的勇氣。但當我發現，有些事情被選擇隱藏，而對外仍然維持著另一種完美形象時，我選擇離開。即使他事後用各種方式道歉、解釋，卻在我們斷了聯繫後，再次轉身選擇了那個傷害我們的關係。我們在一起四年，從大學畢業後一路走到現在。因為你的工作性質，從你什麼都沒有到後來，是你讓我跟著你一起小心翼翼，我理解低調，理解不能公開。在還沒發生這些事之前，我可以把所有的委屈都自己吸收，盡我所能地照顧你的感受、保護你的隱私。可笑的是，我那份貼心的低調與善良，到頭來沒有換來尊重，反而你仗著不會被發現，在外面你也宣稱自己沒有另一半、請我共同理解那是保護安全，現在才明白原來這是可以大方交友的藉口。直到我知道，你開始踏入全新的領域拍片後，你和同劇的她有了超越界線的親密行為，而這一切，後來你們也都與我親口承認了。當時，你知道自己身邊有著交往的我；而對方也是一個有男朋友的人。她很主動但你可以拒絕的。你有無數個可以離開的瞬間：你可以想起，那些你在卡片裡一字一句寫下的我愛你、該有的道德底線與責任感；你可以想起對方也有伴侶，可以想起你如今的位置，以及你身後有多少相信你的人、多少託付在你身上的支持與期待。你什麼都清楚，卻還是選擇了不拒絕。一個巴掌拍不響，那就不是一時糊塗，是你私心作祟，選了當下最自私的快樂。你的深情和溫柔，有一個很自私的前提——不能波及到你經營的形象。風平浪靜時你擁抱我，風雨一來，第一個抽身；所以再次選擇這樣不用負責任的關係也好，只要我被瞞在鼓裡、只要外人看不出來就好。我甚至曾笨拙在心裡替你想過無數個理由，揣測著你怎麼可能會做出這些事；好笑的是，我替你想了那麼多，你卻用行動證明了，後來那些親筆寫下的愛與歉意輕如鴻毛，在你的自私面前不堪一擊，親手把本該是我依靠的人，變成我餘生最需要防備的刺。那天，明明才剛從女生的住處離開，欺騙我行程，回來卻還能若無其事地躺在我身邊睡覺。謊言被拆穿時，從理直氣壯退守到荒腔走板的辯解，最後崩潰痛哭，在夜裡反覆拉扯、直到天光亮起才肯承認的謊言，被拆穿時那種狼狽的難堪，你心裡應該比誰都清楚。每一次要想辦法去圓謊、每一次在鏡子前維持著毫髮無傷的樣子，你習慣把錯歸咎於身不由己，把動搖包裝成形勢逼人的無奈。你說你會反省但又做出一樣的選擇，我再也沒有辦法再替你想，因為一次次都是你自己的選擇。我不需要再為了那些見不得光的感受委屈。你失去的，是一個從你一無所有時就陪著你的人；而我失去的，不過是一個不值得的影子。還有更多值得我愛的人要去珍惜。不確定時間能沖淡什麼，但有一天我一定會好的。在夢裡反覆出現的那些不堪畫面，還有走在路上不自覺就會掉下來的眼淚，是愛與傷害留下來，最真實的重量。