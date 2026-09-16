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托兒措施、托育服務 最高可以補助100萬

勞動部為鼓勵雇主營造友善育兒職場環境，持續推動企業托育補助，5月1日迄今已有800餘家企業提出申請。勞動部提醒，本年度申請即將於9月30日截止，目前已進入最後2週倒數，有意願設置托兒設施、提供育兒補貼或其他托兒措施的企業，請把握最後申請時間，儘速備妥相關資料提出申請，共同支持員工育兒。勞動部表示，企業托育補助新制自5月1日上路，大幅提高企業辦理托育的支持力道。雇主新興建托兒設施，最高可補助500萬元；已設置托兒設施者，每年最高補助100萬元，並新增營運費、教保及托育人員人事費，以及減免員工收托費用等補助，協助企業減輕設置及營運托兒設施的負擔。企業反映政府補助人事費、營運費，可使設施營運持續外，也能提供更優質的托育人力，讓員工安心。而有企業因為政府補助新制規定，讓企業更有意願加碼對員工的補助額度或修改補助辦法，放寬子女年齡到12歲，創造企業留才與員工兼顧育兒需求的正面效益。此外，企業也可以依員工實際需求，選擇較具彈性的托兒措施，每年最高補助100萬元，每位員工育兒補貼最高補助1萬元，且已取消員工子女須送托托兒服務機構的限制；未滿100人企業補助實支數70%、100人至499人企業補助60%、500人以上企業補助50%，讓不同規模企業都能依自身條件參與企業托育。勞動部進一步說明，除育兒補貼外，雇主辦理職場居家式托育服務，每年最高補助100萬元，並提供托育人員人事費補助；設置員工哺（集）乳室，最高補助2萬元。企業可依事業規模、工作型態及員工育兒需求，選擇適合的托育方式，不論是自行設置托兒設施或提供托兒措施，都可以共同打造讓員工安心工作、兼顧家庭照顧的友善職場。勞動部提醒，今年度企業托育補助申請已進入最後倒數階段，有申請需求的企業請把握時間，於9月30日前至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」之「線上申請補助專區」填寫及檢附資料，並依規定向企業所在地地方勞工行政主管機關提出申請。相關補助規定及申請資訊，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」查詢；如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線或企托專線02-33431118，共同營造友善育兒職場。