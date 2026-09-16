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▲范瑋琪（如圖）現身醫院，即使戴上口罩也看得出臉色憔悴、雙眼紅腫。（圖／讀者提供）

「黑人」陳建州昨日因急性心肌梗塞，緊急送醫接受手術治療，經紀人透露目前休養中，恢復狀況良好。今（16）日老婆范瑋琪面露憔悴現身醫院，透露陳建州手術非常非常順利，但還要在加護病房觀察一天，才有可能轉普通病房。陳建州昨晚送醫後，正在為新歌錄音的范瑋琪，接到通知後整個人嚇哭，急忙趕到台大醫院簽署手術同意書。今上午范瑋琪現身醫院，穿著隔離衣的她，即使戴上口罩也看得出臉色憔悴、雙眼紅腫，她受訪時表示：「現在要回家，他（黑人）就叫我幫他帶毛巾，想喝的檸檬水。」被問到治療現況？范瑋琪透露手術非常非常順利，但尚未脫離險境，因此仍要再觀察，她坦言：「心律不整，還要在加護病房一天，今天還是會住，明天還是有可能會住，才有可能轉普通病房，明天這時候還要再來。」對於陳建州的病發過程及狀況，經紀人昨日向《NOWNEWS今日新聞》透露，他於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療，「目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中，感謝各界關心，一切平安。」陳建州事後也發文報平安，承諾會好好照顧自己，儘快回到自己的崗位上。然而身邊的好友全都嚇傻，賈永婕得知消息後表示：「天哪！希望一切平安。」王力宏也跨海祈福，希望他早日康復、完全痊癒。小S則嚇回：「好感謝老天爺沒有把黑人帶走，我有一直叮囑黑人，希望他多多注意自己身體健康，拜託他，我沒有辦法再失去一個好朋友了。」