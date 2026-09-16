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▲黃西田（左）希望女兒黃露瑤（右）趕快結婚生子。（圖／翻攝自黃露瑤IG）

八點檔男星郭忠祐今年5月就被拍到和黃露瑤戀愛ing，不過當時雙方都未承認戀情，今又被爆出早就見家長，郭忠祐和黃露瑤的父母黃西田、陳靜子吃飯，席間有說有笑像極了一家人，郭忠祐也首度正面回應，和黃露瑤節奏明確，也穩定地往好的方向發展，「希望大家能把空間留給我們，謝謝。」對於和黃露瑤的戀情，郭忠祐透過經紀公司回應：「謝謝大家關心，我其實不太習慣大家這麼聚焦我的私事，承蒙大家的關照。目前我和露瑤的節奏很明確，也穩定地往好的方向發展，希望大家能把空間留給我們，謝謝。」根據《CTWANT》報導，郭忠祐上個月結束宣傳記者會後，直奔黃露瑤住處，晚間6點多與黃露瑤的父母黃西田、陳靜子共進晚餐，吃完飯後還到冰淇淋店續攤，之前黃西田就大方誇獎郭忠祐為人老實，也希望女兒趕快結婚生子讓他抱孫。當時一度傳出郭忠祐偶像包袱太重，加上過去長跑八年的初戀最後見光死，讓他抗拒認愛，然而黃露瑤先是出面澄清，兩人是認識4年，不是交往4年，隨後誇獎郭忠祐純樸又上進，兩人處在「舒服自在、友達以上」的狀態，如今郭忠祐低調認愛，想必戀情非常穩定了。