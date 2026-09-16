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沈伯洋影片破218萬 葉耀元：蔣萬安恐承受藍營壓力

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前突破同溫層，接受資深媒體人王偉忠專訪大獲好評，影片觀看次數已突破218萬。隨著話題持續延燒，外界高度關注台北市長蔣萬安是否會「接棒」登上節目，前中廣董事長趙少康則透露，蔣預計於本週受訪。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，蔣萬安可能面臨來自藍營內部的壓力，不過這場專訪恐會是一場災難。趙少康14日在政論節目《少康戰情室》中表示，蔣萬安曾於12日致電給他，說明原本規劃等台北市議會總質詢結束後，再安排接受王偉忠專訪。趙少康當時也透露，蔣萬安預計在本週登上王偉忠節目，外界因而開始關注這場備受矚目的同台。不過，葉耀元認為，蔣萬安接受專訪可能會成為一場「災難」，畢竟之前就已經做過一次了。他也進一步解讀，蔣萬安如今選擇正面接招，可能意味著藍營內部有給出一定程度的壓力，希望他能透過公開場合回應外界質疑。葉耀元續指，麻煩的是，就算蔣萬安跟沈伯洋「高下立見」，但這是否就能動搖淺藍選民的態度，目前都還是未知數。隨著沈伯洋專訪突破218萬觀看，蔣萬安何時登場，以及節目播出後可能引發的政治效應，也成為台北市長選戰近期受到關注的焦點。