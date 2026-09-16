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2026年愛知·名古屋亞運男子籃球賽事迎來重大轉折，在16日舉行的8強賽中，韓國隊以114：80狂勝上屆銀牌得主約旦隊。隨著約旦隊慘遭淘汰，上屆亞運的男籃冠亞軍皆已在本次賽會中全數出局。賽後，約旦隊總教練吉爾（Luis Guil）對韓國隊展現出的強大統治力給予高度評價，直言韓國絕對是本屆賽事的奪冠大熱門。在賽後記者會上，約旦主帥吉爾展現了十足的運動家風度。「恭喜韓國隊，他們打出了非常出色的籃球，運作得宜，絕對是有實力贏得亞運冠軍的隊伍之一。」吉爾進一步點出韓國隊的優勢：「很明顯，這支球隊是世界上最優秀的三分投射球隊之一。我們在第一、第二節努力限制了他們的外線，但他們卻搶下了大量的籃板球。」談到自家球隊的窘境，吉爾無奈表示，約旦隊近期遭遇嚴重的傷病潮，在過去10天內更換了高達60%的陣容。他特別感謝老將塔克（Darquavis Tucker）在球隊艱困時挺身而出，付出120%的努力。吉爾強調，這次賽事對約旦而言也是為未來鋪路，他們將致力於與這批新世代球員合作，把目標放眼卡達世界盃。塔克也坦言這是一場艱難的敗仗，他稱讚韓國隊的投射能力令人印象深刻，並感謝約旦隊在他休息1年後仍願意給予機會，他向球迷保證約旦男籃未來必定會觸底反彈。這場8強賽被安排在極為罕見的早上10點開打，韓國隊總教練馬祖爾斯（Nikolajs Mazurs）對此表示：「這是一個非常不尋常的比賽時間，我們深知這一點，因此在賽前做足了準備。我們透過防守與能量定下基調，並找到了良好的節奏。」針對剛歸隊的崔俊龍（Choi Junyong）在此役吞下奪權犯規遭驅逐出場，馬祖爾斯淡化了此事：「他今天太情緒化了，但這沒有什麼好評論的。在關鍵比賽中他不會這樣做，他已經準備好為接下來的比賽上場了。」他強調，無論球員是否受傷或缺陣，韓國隊的體系與紀律都在穩定運作中，這也是球隊能打出堅實團隊籃球的關鍵。對韓國球員李承炫（Lee Seounghyun）而言，這場比賽意義非凡，這是他披上國家隊戰袍的第100場比賽，賽後全體隊友也在休息室為他熱烈慶祝。談到早晨的比賽時間，李承炫透露球隊為此做出的調整：「這是我第一次在早上10點打比賽。我們必須在06:30起床，並在07:30搭上巴士，這套作息非常困難。但我們從兩天前就開始適應這個規律，所以一切都進行得很順利。」回首亞運開打前外界對韓國男籃的擔憂與批評，李承炫充滿信心地回應：「我聽到了很多關於球隊的疑慮，部分球迷或許對球隊感到失望。但我們內部空前團結，我們修正了錯誤，終極目標只有一個，那就是這場亞運賽事。現在，所有的擔憂和問題都已經解決了。」