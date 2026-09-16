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◼︎台北市9月17日停水範圍

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月17日停水範圍

▲新北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月17日停水範圍

▲桃園市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月17日停水範圍

▲台南市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月17日停水範圍

▲高雄市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市9月17日停水範圍

▲基隆市9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣9月17日停水範圍

▲雲林縣9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣9月17日停水範圍

▲嘉義縣9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣9月17日停水範圍

▲屏東縣9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣9月17日停水範圍

▲澎湖縣9月17日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，9月17日（週四）在共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管改遷工程等，最長停水時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月17日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月17日10時至14時(共4小時)📍停水地區文山區：樟林里下崙路12-1號至光輝路7號之1(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：9月17日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：行義路31巷巷口至行義路1號前(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：9月17日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水16戶)🕦影響時間：9月17日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段55巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：西園路一段105~117、127~139號(單號側)、西園路一段125巷5~13號、廣州街211號、西園路一段153號(龍山寺站BL10)、145號總表(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：9月17日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：莊敬路423巷2弄、4弄、6弄及松仁路202巷2弄(直接用水戶:停水159戶)🕦影響時間：9月17日12時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷1號至23號、成功路四段61巷8弄、22弄(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：9月17日10時至15時(共5小時)📍停水地區中和區：立德街98巷與立業路107號至75號；立業路83巷(直接用水戶:停水33戶)🕦影響時間：9月17日10時30分至15時30分(共5小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月17日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路117巷20弄1號至3號、127號至127之3號、129巷1號至38號（含巷內14弄、15弄)、131號，仁化街156號、158巷1號至16號、178巷1號及2號(直接用水戶:停水50戶)🕦影響時間：9月17日0時至07時(共7小時)停水原因：過橋管汰換工程📍停水地區汐止區：仁愛路、保新街、保長路、勤進路、大同路三段、大安街、復興路、新台五路一段、新台五路二段、新興路、水碓街、汐平路一段、汐平路二段、環山路、福安街、秀山路、秀峰路、茄安路、茄福街、茄興街、莊敬街、青山路。🕦影響時間：9月17日09時至16時(共7小時)停水原因：汙水改管工程-斷管連絡📍停水地區八德區：中山路、中正一路、中正二街、中正北路、中正路、仁德一路、仁德二路、仁德路、廣興一路、廣興三路、廣興二路、廣興五街、廣興路、建德路、興豐路、豐德路、長興一路、長興二路、長興路。🕦影響時間：9月17日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換工程斷管連絡📍停水地區新營區：東泰八街及鄰近巷道。🕦影響時間：9月17日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：管網委外建置及漏水調查📍停水地區三民區：大福街以東，大豐一路南，大裕路以西，大福街81巷與大福街55巷以北。降壓地區三民區：明誠一路以南，本館路與本館路601巷與建工路212巷以西，建工路以北，大順二路以北，民族一路與民族一路560巷以東。🕦影響時間：9月17日09時30分至16時30分(共7小時)停水原因：管網委外建置及漏水調查📍停水地區三民區：金山路133巷與金山路以東，鼎金一巷以南，金鼎路以西，明誠一路以北。🕦影響時間：9月16日22時至17日02時(共4小時)停水原因：小區流量測試📍停水地區仁愛區：孝三路、孝四路、忠一路、港西街。🕦影響時間：9月17日08時30分至16時30分(共8小時)停水原因：漏水調查作業📍停水地區林內鄉：永安路、永昌路、重興路、長興路。🕦影響時間：9月17日09時至17時(共8小時)停水原因：漏水調查作業📍停水地區北港鎮：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、文明路、文星路、民享路、民政路、華勝路。🕦影響時間：9月17日08時至17時(共9小時)停水原因：水管汰換工程停水施工改接作業📍停水地區水上鄉：正義路、進學街。🕦影響時間：9月17日10時至12時(共2小時)停水原因：小區總表維修📍停水地區三地門鄉：賽嘉村。🕦影響時間：9月16日22時至17日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網工程封閉測試作業📍停水地區西嶼鄉：二崁村為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。