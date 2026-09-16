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為號召市民力挺台中，台中市長參選人何欣純今(16)日攜手競總主委蔡其昌召開記者會，兩人穿上「TEAM TAICHUNG」球衣化身時尚 Model，親身示範首波募款小物的日常穿搭。現場曝光的「跑跑純應援巾」、「台中純網袋」及限量「純」字帽吸引目光。競總表示，首波感恩小物專案於今上午 11 時 28 分於官方 LINE、官網及粉專同步開放網路預購。首波發行的募款小物共推出四款周邊，皆融入台中在地意象與專屬主視覺。何欣純表示，胸前印有TAICHUNG字樣的球衣象徵「把台中穿在上身」；「台中純網袋」採用亮粉色提把與透視網布拼接；「跑跑純應援巾」則連結其多年來深耕基層、奔波巷弄的勤快形象。此外，白色「純」字帽專為「感恩大全套」設計，僅限組合提供、不另開單獨兌換，呈現整體設計感與收藏價值。競總主委蔡其昌指出，許多支持者先前已在社群平台熱烈敲碗，希望能儘快推出募款小物。接任主委後便加速聯繫廠商製作，讓支持者能在造勢活動及日常生活中隨身攜帶，表達對何欣純的支持。競總公布小物兌換標準如下，A款（捐款滿3,000元）：可獲得「何欣純TEAM TAICHUNG球衣」。 B款（捐款滿888元）：可獲得「跑跑純應援巾」。 C款（捐款滿321元）：可獲得「台中純網袋」。 D款（捐款滿5,000元）：可獲得「感恩大全套」（含球衣、應援巾、網袋及限定白「純」字帽），首波限量200組。何欣純與蔡其昌共同強調，開賣時間設定於 11 時 28 分，特別呼應年底 11 月 28 日投票日。未來將視預購情況追加第二波發行，號召廣大支持者一同投入這場為台中打拚的戰局。