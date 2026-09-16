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▲阿信（右）透露五月天演唱會VR版，只要戴上Apple Vision Pro，觀眾就能獲得置身演唱會搖滾區的沈浸式感官體驗。（圖／相信音樂提供）

五月天主唱阿信近日受邀參與Apple秋季發布會，並與蘋果新任執行長John Ternus、影視颶風創始人 Tim（潘天鴻）展開對談。阿信首次分享五月天演唱會大電影籌備進度，並揭秘驚喜「全新五月天演唱會電影將大量運用蘋果沈浸式影像技術進行錄製」，還將有演唱會VR版，阿信說等到團員的小孩長大了，可能老到沒辦法在舞台上演出，所以才會想用這個設備（immersive）記錄，這段分享讓一旁的John Ternus深受觸動。阿信透露五月天演唱會電影將大量運用蘋果沈浸式影像技術進行錄製，不僅會推出院線常規版本、Screen X版本，還有演唱會VR版，只要戴上Apple Vision Pro，觀眾就能獲得置身演唱會搖滾區的沈浸式感官體驗，把現場熱烈的舞台瞬間永久留存。放話要唱到80歲的阿信提到背後動機，「團員說等他的小孩長大了，我們可能老到沒辦法在舞台上演出了，所以才會想用這個設備（immersive）記錄下五月天演唱會，置身在搖滾區第一排的感受。」為此五月天在演唱會現場架設immersive進行環繞拍攝，甚至連阿信都親自了解攝影設備並實際操作，屆時歌迷只要戴上Apple Vision Pro，就能感受到百分之百的演唱會體驗。這段分享讓一旁的John Ternus深受觸動，他讚嘆：「聽起來很不錯，我很期待Apple Vision Pro看到，但我覺得你們演唱會事業還很長。」亦很期待五月天的演唱會。五月天5525《回到那一天》25周年巡迴演唱會自2023年從台中起跑，經過925天、162場，與7490000人次共同寫下五月天搖滾宇宙的新篇章，更獲得iF Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award等世界級肯定，為粉絲們帶來許多美好回憶。