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台中市西區今天上午發生一起營業大客車與行人碰撞事故，70年次龔姓男子駕駛營業大客車行經自由路與民生路口時，與一名正在行人穿越道通行的48年次新加坡籍女子發生碰撞，女子受傷送往中國醫藥大學附設醫院救治，目前仍有生命跡象；第一分局警方初步調查龔男無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清。第一警分局指出，事故發生於今天上午11時11分，龔男駕駛營業大客車，沿繼光街行駛至民生路後右轉自由路，準備往居仁街方向行駛，途中與步行由民生路方向跨越自由路行人穿越道的新加坡籍女子發生碰撞。事故發生後，女子受傷送往中國醫藥大學附設醫院救治，目前有生命跡象，警方也已通知新加坡辦事處，協助傷者家屬處理後續事宜。龔男經警方調查，排除酒駕、毒駕情形，現場交通目前已恢復正常。警方表示，事故確切發生經過及肇事責