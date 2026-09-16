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台股今（16）日開高走高，指數早盤以上漲35點開出後，買盤持續進場，盤中最高衝上46078點，終場上漲337點、收在45849點，漲幅0.74%，成交量6437.65億元。權值股表現分歧，台積電維持平盤2380元，聯發科則大漲100元，成為盤面焦點。受到前一交易日美股跌多漲少影響，台股今日以上漲35點、45847點開出，開盤後指數震盪走高，盤中一度觸及46078點，最高漲566點；盤中最低則為45547點，終場收在45849點，上漲337點，漲幅0.74%，成交金額6437.65億元。權值股部分表現不一，台積電（2330）維持平盤2380元；鴻海（2317）上漲1.5元，收248元；聯發科（2454）大漲100元，收4530元；廣達（2382）上漲7.5元，收340.5元；長榮（2603）上漲5.5元，收239元。