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▲勤億蛋品科技推出「Go Power蛋白片」。 （圖／翻攝畫面 ）

▲除了直接食用，勤億蛋品的Go Power蛋白片還很「百搭」，加入暖暖的火鍋正當時。 （圖／翻攝畫面 ）

在「懶人健身」與「高效備餐」的需求下，蛋白質補給也出現更多元的選擇。近期市面上出現主打方便料理的「片狀蛋白質」，除了傳統水煮蛋之外，也提供備餐族及日常飲食者另一種蛋白質食材選擇。傳統蛋白質補充方式，常見需要花時間準備水煮蛋、剝殼，或沖泡乳清蛋白。因應現代人講求便利、重視飲食管理的需求，國內蛋品供應商「勤億蛋品科技」推出「Go Power蛋白片」。這款產品將蛋白質製成片狀，每片具有固定規格，料理時可直接搭配不同食材，提供日常飲食另一種蛋白質食材選擇。這款蛋白片「即開即食」，除了方便食用，也具有厚實口感，提供不同於一般蛋白質食品的咀嚼體驗。除了直接食用，也能搭配日常料理，方便帶便當族群依照飲食習慣靈活運用。早晨趕時間時，可搭配全麥吐司與生菜製成三明治，也能以電鍋輕鬆蒸煮；運動後則可剪碎拌入沙拉與和風醬汁，或作為午餐便當配菜，輕鬆融入各式日常餐點，增加料理搭配的便利性，也能節省備餐時間。近期社群平台上也可見消費者分享不同料理方式。有趣的是，相較於直接冷食，也出現「隱藏版吃法」，有網友分享將蛋白片放入平底鍋稍微煎過，表面帶點微焦後，蛋香直接爆出來。也有網友分享將蛋白片夾入三明治後加熱，或煎過後搭配無糖茶食用。品牌則表示，進入秋季後，也可依個人飲食習慣搭配火鍋等日常餐點。目前勤億Go Power蛋白片已在「萬家福」、「樂家康」、「Mia C'bon」、「楓康超市」等通路上架販售，讓消費者在日常採買時能輕鬆取得。