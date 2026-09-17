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全台6城市限定明信片登場 跑新光三越解鎖收藏

▲《Pokémon GO》限定補給站，10月1日在全台新光三越現蹤。（示意圖／《Pokemon GO》提供）

「PokéXciting!台北」國慶日登場 粉紅爆炸頭皮卡丘限定現身

寶可夢迎來30週年，手遊《Pokémon GO》也與全台新光三越百貨合作，推出「PokéXciting!」亞洲巡迴活動的台灣站慶典，本次跨界合作包含遊戲內限定補給站集章，以及將於台北信義區舉辦的精彩實體活動，遊戲內特別合作將從2026年10月1日正式開跑，一直持續盛大進行至12月31日止。為了給全台玩家帶來更多收集樂趣，寶可夢官方特別針對台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等6座城市，推出6款各有特色的專屬圖樣明信片，訓練家可在活動期間走訪不同城市的新光三越門市，透過旋轉補給站來解鎖當地獨有款式，完成全台6款紀念明信片的珍貴收藏。除了全台的集章活動外，重頭戲「PokéXciting! in 台北」實體與線上盛會，將於2026年10月10日至10月11日限定兩天登場，活動主要會場選在台北市信義區香堤大道廣場，並聯動旁邊的新光三越台北信義新天地周邊，打造充滿歡樂氣氛的寶可夢慶典環境。活動兩天期間，《Pokémon GO》遊戲內將出現台北會場限定的「PokéXciting!皮卡丘（粉紅）」爆炸頭造型，實體活動現場更安排熱鬧的寶可夢大遊行、Pokégenic 拍照景點以及精采的夜間舞台表演，詳情可持續關注官方社群頻道以掌握即時活動資訊。