男星黃新皓入行11年，演過《神之鄉》、《阿叔》、《基因決定我愛你》等劇集也發行音樂作品，有「最帥乩童」美名，他日前分享一張和中國男神井柏然的合照，透露對方曾經親筆寫信鼓勵自己追逐演員夢，「現在再來看一遍，突然理解裡面的內容，對於『演員』兩個字我還是持續努力不懈中，並且我也堅持在這條路上...」
井柏然8年前親筆寫信鼓勵逐夢 黃新皓感念在心
黃新皓在粉專上傳和井柏然的合影及對方親筆寫的字條，透露在2018年參加陸綜《演員的品格》，當時還在北京逐夢、懵懵懂懂，師兄井柏然便寫了一封信鼓勵他，信中寫道「每一個角色都是一本書，我們在不同的年紀所能吸收和理解的一定有限，我們要不留遺憾地從故事和角色中留給自己成長，然後把成長傳遞給觀眾」。
井柏然絕美筆跡曝光 黃新皓：演藝路上沒留遺憾
井柏然跟黃新皓說「放輕鬆，你還年輕，演員的路很長，只要你還在堅持走在這條路上！然後，不要留遺憾在演員的品格的舞台上」，黃新皓表示，現在再看一遍這封信，突然理解裡面的內容，對於演員兩個字還在持續努力不懈中，並且也堅持在這條路上。
不過黃新皓說，8年過去，唯一沒學會的還是放輕鬆這一件事，「但是演藝之路上，我不曾留下遺憾」，不少網友見識到井柏然絕美的筆跡也大讚他的暖心，「很好的前輩」、「真是很棒的緣分」、「有師兄的鼓勵，勇敢自信的朝演藝界前進，一定會有不同凡響亮眼的成績，加油」、「字真的很好看」、「能有親筆信好有心！還合作過值得了！」
資料來源：黃新皓IG
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黃新皓在粉專上傳和井柏然的合影及對方親筆寫的字條，透露在2018年參加陸綜《演員的品格》，當時還在北京逐夢、懵懵懂懂，師兄井柏然便寫了一封信鼓勵他，信中寫道「每一個角色都是一本書，我們在不同的年紀所能吸收和理解的一定有限，我們要不留遺憾地從故事和角色中留給自己成長，然後把成長傳遞給觀眾」。
井柏然絕美筆跡曝光 黃新皓：演藝路上沒留遺憾
井柏然跟黃新皓說「放輕鬆，你還年輕，演員的路很長，只要你還在堅持走在這條路上！然後，不要留遺憾在演員的品格的舞台上」，黃新皓表示，現在再看一遍這封信，突然理解裡面的內容，對於演員兩個字還在持續努力不懈中，並且也堅持在這條路上。
不過黃新皓說，8年過去，唯一沒學會的還是放輕鬆這一件事，「但是演藝之路上，我不曾留下遺憾」，不少網友見識到井柏然絕美的筆跡也大讚他的暖心，「很好的前輩」、「真是很棒的緣分」、「有師兄的鼓勵，勇敢自信的朝演藝界前進，一定會有不同凡響亮眼的成績，加油」、「字真的很好看」、「能有親筆信好有心！還合作過值得了！」