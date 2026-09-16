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▲前鎮漁港專案旨於提升前鎮漁港水產品衛生安全、營造友善船員休憩空間、改善港區水陸環境。（圖／高市府海洋局提供）

▲海洋局強調，為照顧漁民及攤商權益，已向中央成功爭取多功能水產運銷中心前兩年免租金。（圖／高市府海洋局提供）

前鎮漁港啟用至今已逾58年，多數設施亟需更新，為符合國際標準HACCP及歐盟人權標準，高市府海洋局表示，與中央積極合作改建前鎮漁港，其中由市府負責相關之十一項工程，包含魚市場整建、擴寬周遭道路、改善雨水污水下水道、新興兩座滯洪池、漁民服務中心及漁會大樓等均全數完工，改善漁工住宿、碼頭周邊水陸環境、人流與物流交通動線等項目，提升整體產業競爭力。市府海洋局指出，本次整建除改善碼頭條件、魚貨作業環境及污水系統外，也建置船員會館，提供住宿、盥洗、Wi-Fi、休憩及宗教空間等服務，讓外籍船員返港後有適當休息及聯繫家人的場所，前鎮漁港專案旨於提升前鎮漁港水產品衛生安全、營造友善船員休憩空間、改善港區水陸環境，並優化人流與物流交通動線，以符合國際食品安全衛生管制制度HACCP與歐盟人權標準，讓台灣漁獲能出口至歐盟市場。海洋局強調，為照顧漁民及攤商權益，已向中央成功爭取多功能水產運銷中心前兩年免租金，兩年後維持原來租金水準；多功能水產運銷中心的二樓與三樓部分，也已經有潛商在徵詢中。漁港船員會館，也已成功爭取住宿優惠再提高，由現行每房1,380元優惠為每晚200元，其餘費用由漁業署及高雄市政府共同補助，降低船員及來台家屬住宿負擔，落實漁業人權及友善漁港政策。