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韓國女星李多海與歌手SE7EN結婚3年，今年5月終於宣布懷孕迎來新生命，近日李多海登上綜藝《留下來幹嘛》，首度公開發現懷孕的經過，她表示第一次看到驗孕棒出現「兩條線」時，因為完全不敢相信，前前後後驗了11支驗孕棒，告訴老公喜訊之後，對方更是直接淚崩跟自己抱著哭。李多海透露，自己第一次驗孕時看到兩條線，當下反應不是開心，而是想說「該不會驗錯了？」因此隔了一段時間，她又再測了一次，不過她還是不相信，直到最後手機照片裡居然累積了11支驗孕棒，她才確定自己的肚子裡真的多了一個小生命。確認懷孕後，李多海並沒有當下就把好消息告訴SE7EN，反而安排了一場驚喜，她特別預約餐廳，準備娃娃、卡片與驗孕棒，用餐當天，她還故意請SE7EN進行餐前禱告，趁著老公閉上眼睛時，偷偷把準備好的驚喜放到桌上。而SE7EN一開始沒有馬上看懂桌上的禮物，直到看到「兩條線」驗孕棒後，才突然意識到發生什麼事，當場直接哭了出來。李多海回憶老公「太驚訝了，哭得非常厲害」，自己一開始甚至覺得他哭得很好笑，忍不住笑出來，但兩人接著抱在一起，她也紅了眼眶，感受到「從現在開始，我們不再只是兩個人。」李多海與SE7EN在2016年認愛，8年愛情長跑後，2023年5月步入婚姻，今年5月夫妻倆公開懷孕喜訊，透露即將迎來第一個孩子，目前已知寶寶是女兒，預計在今年底出生。