美國總統川普與中國國家主席習近平預計9月24日會面，AI議題也在峰會前夕受到關注。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，美中目前願意討論人工智慧帶來的「共同風險」，包括如何避免兩國AI系統進一步分裂。
根據《CNN》、《Axios》報導，貝森特指出，美中雙方可以針對AI相關風險展開討論，顯示在2國持續爭奪AI技術優勢之際，華府開始釋放與北京討論AI安全問題的訊號。不過，目前並未確認AI將成為川習會正式議程。
另一方面，有幾位AI產業重量級人物，據悉也會出席川普為習近平舉行的國宴。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）已確認出席，輝達執行長黃仁勳也預計參加，2人都將在川習會期間現身華府。
至於外界關注的AI場邊會議，《CNN》引述消息人士指出，川普團隊正在考慮趁習近平訪美期間，另外安排AI產業領袖舉行會議，討論人工智慧發展與相關風險，奧特曼和黃仁勳可能參與。
不過，目前這場AI場邊會議尚未敲定，也不預期習近平本人將出席。因此，現階段可以確認的，是2名AI產業巨頭將出席國宴，而場邊AI會議仍屬美方正在研議的安排。
值得注意的是，AI安全與發展速度近期正成為美國科技業的熱門議題。Anthropic主張加強政府監督與安全防護，部分科技業者則認為不應刻意放慢AI發展。如今美中也開始討論AI共同風險，顯示AI已不只是科技產業議題，也逐漸成為美中關係的一環。
川習會登場前，從AI安全、先進晶片到科技競爭，美中雙方能否在激烈競爭之外找到有限的合作空間，也將成為外界觀察這場峰會的重要焦點。
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另一方面，有幾位AI產業重量級人物，據悉也會出席川普為習近平舉行的國宴。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）已確認出席，輝達執行長黃仁勳也預計參加，2人都將在川習會期間現身華府。
至於外界關注的AI場邊會議，《CNN》引述消息人士指出，川普團隊正在考慮趁習近平訪美期間，另外安排AI產業領袖舉行會議，討論人工智慧發展與相關風險，奧特曼和黃仁勳可能參與。
不過，目前這場AI場邊會議尚未敲定，也不預期習近平本人將出席。因此，現階段可以確認的，是2名AI產業巨頭將出席國宴，而場邊AI會議仍屬美方正在研議的安排。
值得注意的是，AI安全與發展速度近期正成為美國科技業的熱門議題。Anthropic主張加強政府監督與安全防護，部分科技業者則認為不應刻意放慢AI發展。如今美中也開始討論AI共同風險，顯示AI已不只是科技產業議題，也逐漸成為美中關係的一環。
川習會登場前，從AI安全、先進晶片到科技競爭，美中雙方能否在激烈競爭之外找到有限的合作空間，也將成為外界觀察這場峰會的重要焦點。