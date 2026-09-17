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美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調高至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。Fed官員持續關注通膨，最新利率決策出爐後，美股主要指數呈現跌多漲少，道瓊工業指數更重挫逾630點。台股今（17）日開高走高，以45936點開出、上漲87點，盤中漲勢持續擴大，早盤最高來到46342.55點，上漲493.65點，市場買氣明顯回溫。台積電（2330）開盤上漲25元至2405元。權值股方面，台積電（2330）開盤上漲25元至2405元，目前維持漲25元、漲幅1.05%；鴻海（2317）上漲3元至251元；聯發科（2454）上漲50元至4580元；廣達（2382）上漲2元至342.5元；長榮（2603）則下跌0.5元至238.5元。盤面焦點集中在電子權值股，台積電股價早盤站上2400元大關，較前一交易日明顯走強；聯發科同步上漲50元，股價來到4580元，鴻海則漲至251元，廣達也同步走高。在大型權值股支撐下，加權指數早盤漲幅持續擴大，一度大漲逾490點，重新向46000點整數關卡靠攏。美股16日主要指數表現分歧，道瓊工業指數下跌631.21點，收在51461.90點；標準普爾500指數下跌33.92點，收7551.81點；那斯達克指數小跌3.15點，收25978.42點；費城半導體指數則逆勢上漲70.56點，收11246.11點。市場原本已大致消化Fed升息1碼的預期，但政策聲明及會後談話仍引發投資人對後續利率政策的關注，美股在Fed決策公布後一度走高，隨後漲勢反轉。Fed此次升息主要考量通膨仍高於2%政策目標，華許強調物價穩定的重要性。最新政策預測顯示，18名決策官員中有16人預期今年至少還會升息1次，顯示本次升息可能並非單一事件。此外，市場也持續關注原油價格及地緣政治情勢對通膨的影響。在美國利率政策轉向緊縮之際，全球股市後續仍將關注Fed對通膨、就業與經濟成長數據的判斷。