樂桃航空促銷來了！此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動，主打台北、高雄飛日本，或是日本飛台北、高雄享有優惠價，最低單程1580元起，今（17）日12:00開跑，優惠至9月20日23:59止，適用出發旅遊期間為2026年9月22日～2027年1月28日。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起，適用於2026年9月22日～2027年1月28日的航班。樂桃航空今（30）日開賣，於官網可下訂。
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」7航線優惠一覽：
▪️台北-東京（成田）2480元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️大阪-台北2080元起
▪️大阪-高雄1780元起
▪️東京（羽田）-台北2480元起
▪️名古屋-台北2380元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航也有機票促銷 全航線單程512元起
另外，台灣虎航迎來12周年慶，一連三天推出機票優惠活動，昨（16）日限「尊榮虎」會員先搶訂，今（17）日則開放全虎航會員開搶，全航線都有，最低單程未稅價512元起，虎航更提醒，此次優惠必須同時下單去程與回程。
而台灣虎航今（17）日上午10:00則將開放所有虎迷們都可搶訂，優惠期限至9月18日晚上23:59，可享全航線優惠單程未稅512元、1112元起優惠。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。虎航更提醒，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，同時最重要的是必須同時購買去程與回程，詳情以官網公告為準。
🟡虎航12週年慶活動全虎迷開搶日一覽：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00～9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
購票規則：必須同時購買去程與回程！
適用促銷機票日期：2026年9月16日至2027年3月27日
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▪️台北-東京（成田）2480元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️大阪-台北2080元起
▪️大阪-高雄1780元起
▪️東京（羽田）-台北2480元起
▪️名古屋-台北2380元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航也有機票促銷 全航線單程512元起
另外，台灣虎航迎來12周年慶，一連三天推出機票優惠活動，昨（16）日限「尊榮虎」會員先搶訂，今（17）日則開放全虎航會員開搶，全航線都有，最低單程未稅價512元起，虎航更提醒，此次優惠必須同時下單去程與回程。
而台灣虎航今（17）日上午10:00則將開放所有虎迷們都可搶訂，優惠期限至9月18日晚上23:59，可享全航線優惠單程未稅512元、1112元起優惠。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。虎航更提醒，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，同時最重要的是必須同時購買去程與回程，詳情以官網公告為準。
🟡虎航12週年慶活動全虎迷開搶日一覽：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00～9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
購票規則：必須同時購買去程與回程！
適用促銷機票日期：2026年9月16日至2027年3月27日