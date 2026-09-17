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多倫多藍鳥今（17）日以5：1擊敗底特律老虎，日籍內野手岡本和真此役3打數沒有安打，另有1次保送、1次得分與1次三振，連續5場有安打的紀錄中斷，不過他賽後反而成了全隊焦點。藍鳥在本季最後一次客場移動前舉行傳統「菜鳥扮裝日」，岡本與其他新人全被換上牛仔裝，平時在場上霸氣十足的他卻一路低頭快走，還忍不住喊：「真的別這樣，太丟臉了，汗都出來了。」當這批今年初登大聯盟的新秀們打完比賽回到更衣室時，赫然發現自己帶來的潮牌便服與西裝全數不翼而飛，每個人的置物櫃裡只剩下球團事先套量、設計好的整套誇張道具服。球團為岡本和真量身打造的，是一套美式風格極致濃烈的「西部牛仔全配」，包括了充滿鄉村風的更令全場爆笑的是，主辦活動的工作人員似乎低估了岡本結實強壯的下盤，他一開始套上的牛仔短褲尺寸過小、緊繃到難以邁步，最後只能尷尬地要求更換更大號的尺寸。岡本賽後忍不住苦笑吐槽：「我真的沒想到，球團工作人員居然連各種加大尺寸的備用短褲都準備得這麼齊全，想逃都逃不掉！」在日職讀賣巨人隊長年擔任四棒核心的岡本和真，向來以沉著、硬漢且肢體語言直接的霸氣形象聞名於世。然而換上這身清涼牛仔裝走出休息室的那一刻，這位重砲手瞬間切換成了另一個人。沿途的藍鳥教練團、資深老將與隨隊媒體紛紛舉起手機錄影並放聲大笑起鬨，只見平日在打擊區殺氣騰騰的岡本，整個人臉漲得通紅，壓低帽沿幾乎全程死死盯著地板，邁開大步試圖以極速「逃進」客場接駁巴士中。看著隊友們絲毫不打算放過他的笑聲，岡本一邊快步疾走一邊尷尬地擺手求饒：「拜託別拍了，這真的太丟臉了！我緊張到整身冷汗都流出來了！」漫長的大聯盟162場例行賽中，球隊在季末安排的「菜鳥日」，核心價值絕非單純的整人惡作劇。這項歷史悠久的傳統儀式，代表著這名球員已經成功挺過了菜鳥年的種種考驗與心理折磨，更象徵著「你已經被這個團體完全接納、成為不可分割的一份子」。對於頂著跨國文化隔閡、英語尚在適應中的亞洲球星而言，放下身段參與這種無厘頭的團隊扮裝，往往是打破更衣室隱形壁壘、與隊友建立革命情感的最佳催化劑。