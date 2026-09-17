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中國女星譚松韻主演的電視劇《蘭香如故》熱播中，劇中她飾演名門千金許蘭香（沈嘉蘭），家裡慘遭滅門之後，改名成為許蘭香苟活，接著成為林府丫鬟，在逆境中逆流而上，最後成為當家主母，最終80歲躺在床上一生圓滿離開這世界的女性故事，角色內斂的複雜度讓譚松韻本人都說，「真的太難了。」《蘭香如故》故事講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），本來跟吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）訂有婚約，但沈家祖父因為被扣上謀反罪慘遭滅門，雖然沈嘉蘭得以倖存，並改名為許蘭香，但原本的婚約對象，也為了自保而退婚轉和他人結親。不過從前是名門千金的她，卻淪為林府的三等丫鬟，她該如何忍著那些不公平待遇，一邊靠著智慧攀爬上位，並同時為家族洗刷冤屈的一生故事，且再次和林錦岐再續前緣成為當家主母。譚松韻正是飾演許蘭香一角，不過因為這一生經歷過太多身分改變，說譚松韻一人分飾三角也不為過，又要演好沈家大小姐的態度、林府三等丫鬟為了地位所忍受的卑屈不公、當家主母的忍耐智慧。譚松韻接受採訪時表示，許蘭香是特別堅韌、很會隱忍的一個女孩，她一生就是「要活下去」、「不只要活下去，還要活的好」、「讓身邊的人也活得好」，表示這個角色其實特別難演示，因為許蘭香的內心總是非常波動，但是她因為內斂，只要用80％的情緒來演，對比之前演過的角色，許蘭香相對困難許多。談到最虐的劇情，譚松韻表示「許蘭香去世」是讓自己念念不忘的片段，80歲功成名就的蘭香，自己覺得對世上已無念想，因此躺到床上慢慢閉上眼，結束了自己複雜的一生，「許蘭香這一生其實過得很好，雖然很難。」這段在拍攝結束後，譚松韻跟導演對視時都掉下了眼淚，她笑著說自己平常是淚點很高的，但是許蘭香這輩子的大格局與智慧，太值得所有人細細品嚐，希望所有人都能夠抽空觀看。《蘭香如故》本月11日起在Disney+、WeTV跟播中。