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圍棋考驗選手判斷、布局 為面對勝負的智力運動

台北市議長盃圍棋全國公開賽舉辦 20日上午9時開打

台北市議長盃圍棋全國公開賽賽事資訊

「第二屆台北市議長盃圍棋全國公開賽」將於9月20日上午9時在台北市敦化國中登場，邀集來自全國各地的圍棋好手齊聚台北，在方寸棋盤之間展開智慧與專注力的精彩較量，且本次延續首屆精神，以推廣圍棋運動、培養青少年棋手及促進全國棋友交流為核心，希望透過具規模且制度完善的公開賽事，讓不同年齡、不同棋力的選手，都能在正式競賽舞台上交流切磋，累積實戰經驗。圍棋看似只有黑白兩色，棋盤上的每一步，卻同時考驗選手的判斷、布局、計算與心理素質。尤其對正在成長中的兒童與青少年而言，圍棋不只是競技項目，更是一項培養專注力、思考能力與面對勝負態度的重要智力運動。「台北市議長盃圍棋全國公開賽」邁入第二屆，也象徵賽事逐步建立屬於台北市的圍棋競技舞台。透過全國性公開賽的舉辦，期待讓更多棋手走進賽場，也讓家長與社會大眾看見台灣圍棋扎根基層、持續向上發展的能量。本屆賽事將於9月20日上午9時正式展開。屆時敦化國中將化身為一座大型棋場，全國棋手同場競技，在十九路棋盤上展開一場場無聲卻精彩的智慧交鋒。從第一屆的起步，到第二屆的延續，「台北市議長盃圍棋全國公開賽」不只是一次競賽，更希望成為每年棋手彼此交流、挑戰自我，以及讓更多人認識圍棋的重要平台。比賽日期｜ 2026年9月20日比賽時間｜ 上午9時起比賽地點｜ 台北市敦化國中主辦單位｜臺北市體育總會